《實習醫師鬥格》播出1年4個月殺青了！他們都結婚生子啦

2018年11月27日 19:00 中時 林淑娟

《實習醫師鬥格》殺青了。（民視）

《實習醫師鬥格》殺青了。（民視）

《實習醫師鬥格》小禎、大飛拍殺青戲。（民視）

民視醫療喜劇《實習醫師鬥格》將於週四（29日）播出完結篇，經歷1年4個月的工作天，共播出358集，劇中演員感情融洽，喜事頻傳，製作人丁夢龍表示：「演員陸續結婚、生子、敲金鐘，還有人瘦身有成桃花開，這是一部讓演員開花結果的好戲。」該劇播出期間，光結婚的就有哈孝遠、吳東諺、劉行格，藍鈞天也補辦婚宴，林道遠再添一女，戲裡戲外都充滿喜氣正能量。

劇中人稱「霸氣大姐大」的骨科主治醫師小禎演這部戲期間瘦身有成，她說，好不容易當上醫生享受快感，沒想到開心的時光總是飛快，一下子就殺青，她好想當醫師當久一點。

廖怡裬這段期間也拿下金鐘獎迷你劇集女配角獎，飾演護理長的她回想第一集開拍過程真的充滿樂趣，戲殺青不覺感傷，因為大家約好一定要再相聚。同時軋兩部戲劇的余秉諺，特地跟八點檔《大時代》告假來拍殺青戲，他笑說一定要有始有終，也很開心可以體驗當醫師的感覺。

夏宇禾直說非常捨不得，現在更能體會醫師及護理師的辛苦，坦言要從劇中角色「脫離」很不習慣，難忘團結一心的大家，永遠不會忘記。主播轉戰戲劇的林柏妤感性表示，會非常懷念穿白袍的時候，也感謝自己飾演的角色「林潔依」，為了詮釋嘮叨囉嗦、率直不做作的性格，自己下足功夫，「為了林潔依臉上多了好幾條皺紋」，人生第一部作品也給自己滿滿的養份繼續往演藝路發展。

飾演機車總醫師的大飛表示，真的很捨不得，但也很開心演這部戲讓他認識到很多好朋友，他感謝劇中專業的演員們，總是配合他天外飛來一筆加東加西的台詞，不按牌理出牌，最後還讚嘆說：「開玩笑！我們這部戲，可是很多金鐘得主硬底子演員呢！反而讓我學到不少！」

徐謀俊也說，跟大家相處半年多，覺得很像談了一場戀愛，突然要殺青是真的蠻不捨，尤其知道的那一天，跟失戀沒什麼兩樣。剛加入的張雁名笑說，這是他第一部拍最短集數的偶像劇，但短短幾週的時間還是玩得很過癮，希望下次有機會再跟大家合作。

《實習醫師鬥格》改編自骨科陳建仁醫師作品，由製作人丁夢龍製作、導演彭兆鴻執導，從實習醫師的觀點來演繹白色巨塔的故事，2017年9月14日接檔《我的老師叫小賀》播出至2018年11月29日，合計358集，是一部笑中帶淚的醫療喜劇。演員陣容包括雷洪、姚黛瑋、張捷、余秉諺、小禎、張雁名、夏宇禾、林柏妤、SpeXial Teddy、SpeXial明杰、王燦、哈孝遠、藍鈞天、鍾欣凌、李又汝、陳妍安、高欣欣、車冠德、紅毛、邱子芯、徐謀俊、班傑、大飛、張銘杰、小應、蔡承翰、廖怡祾、楊小黎、林道遠、吳東諺、謝京穎、劉宸皓、賴曉誼、陳芊羽、林玉書、聶秉賢、黃仲裕、高允、余政鴻、管謹宗、潘映竹等人。

(中時 )