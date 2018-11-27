赴陸拚經濟 侯友宜：敞開心胸跟國際、兩岸接軌

準新北市長侯友宜（中）27日下午3時許，出席新店區感恩茶會，感謝市民熱情支持。（葉書宏攝）

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準新北市長侯友宜（中）27日下午3時許，出席新店區感恩茶會，感謝市民熱情支持。（葉書宏攝）
準新北市長侯友宜（右）27日下午3時許，出席新店區感恩茶會，感謝市民熱情支持。（葉書宏攝）
準新北市長侯友宜（右二）27日下午3時許，出席新店區感恩茶會，感謝市民熱情支持。（葉書宏攝）
準新北市長侯友宜（右二）27日下午3時許，出席新店區感恩茶會，感謝市民熱情支持。（葉書宏攝）

準新北市長侯友宜今（27日）下午前往新店參加謝票茶會，關於是否赴大陸廈門參加「兩岸企業家峰會」，侯友宜表示，最重要讓市民過好日子，在哪招商、城市交流，都敞開心胸，跟國際接軌、跟兩岸接軌，好好進行交流，讓新北市經濟越來越繁榮，讓人民過好日子。

關於總統蔡英文來電祝賀，侯友宜表示，蔡總統來電是祝福，中央、地方要攜手合作，尤其新北市400萬人口，新北市民希望經濟、建設、捷運，希望中央可以多幫忙，讓市民可以安居樂業，這才是市民想要的，放下選舉好好做事。蔡總統也回應說「沒問題！」

另外，媒體詢問準高雄市長韓國瑜赴大陸廈門參加「兩岸企業家峰會」一事，侯友宜表示，最重要讓市民過好日子，在哪招商、城市交流，都敞開心胸，跟國際接軌、跟兩岸接軌，好好進行交流，讓新北市經濟越來越繁榮，讓人民過好日子。

(中時 )

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