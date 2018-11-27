斡旋迪士尼拿到改編權 德導演圓夢拍《奇蹟熱氣球》

2018年11月27日 19:09 中時 潘鈺楨

改編史上最偉大真實逃亡故事的《奇蹟熱氣球》（Ballon），描繪冷戰時期的兩個東德家庭，由於難忍強權壓迫，決定乘著自製熱氣球飛往自由的西德。全片由以演員、導演、編劇、製片等多重身分活躍德國影壇的邁克爾赫比格（Michael Herbig）執導。邁克爾過去曾推出無數賣座喜劇電影，並累積超過3000萬觀影人次，也讓他有「德國周星馳」之稱。而這個震驚全球的「熱氣球大逃亡」，正是他從小立志要拍攝的故事，他甚至還跟買下「獨家故事改編權」的美國迪士尼斡旋，最後求助《ID4：星際終結者》德國大導羅蘭艾默瑞奇（Roland Emmerich），才終於從迪士尼手中拿下拍攝權。

邁克爾赫比格可說是德國知名的喜劇票房名導，1979年邁克爾赫比格年僅11歲，在新聞上看到這則轟動全球的「熱氣球大逃亡」，讓當時只是個孩子的他再也沒有忘記這個故事，並立誓總有一天要將這個故事給拍出來。直到2001年時機成熟，他決心跳脫以往熟悉的喜劇領域，將這段真人真事冒險傳奇搬上大銀幕。

《奇蹟熱氣球》的真人真事驚濤駭浪，而他的翻拍之路也波瀾萬丈。當他開始積極籌備，並著手撰寫劇本時，他得知真實故事的「獨家改編權」早已被美國迪士尼買斷，多次和迪士尼交涉都以失敗告終。最後他硬著頭皮飛去洛杉磯請德國名導羅蘭艾默瑞奇幫忙，羅蘭艾默瑞奇被他的熱誠所打動，當下允諾「我馬上打給迪士尼」。一周後，邁克爾奇蹟似地拿到這個故事的德語重拍權。

邁克爾赫比格花費5年時間進行前置作業，多次訪問故事主人翁，在這兩個家族的全力支持下得到許多第一手故事細節，包括當時的照片、熱氣球設計圖、縫製熱氣球的縫紉機，甚至還一睹前東德秘密警察機構「史塔西」（Stasi），針對這起事件長達2000頁的報告書。邁克爾向觀眾喊話：「隨著年紀漸長，我愈來愈感受到歷史的重要。所以我用盡全力拍攝這部史詩電影，並盡可能地讓它充滿娛樂性，我希望各世代的觀眾都能來看這部片，並且我希望，30年後這部電影依然能持續發揮其影響力！」

故事描述冷戰高峰期，身在東德的岡特（大衛克勞斯飾演）和彼得（弗萊德里奇穆克飾演）為了追求自由，用超過兩年時間籌畫一場「驚天大逃亡」──他們利用有限資源，自製一個巨大的熱氣球，並打算用它載著家人逃往西德。不料，就在即將越過邊境之時，熱氣球卻意外墜毀，並引來東德秘密警察鋪天蓋地的調查。在緊迫的時間與嚴密的偵查之下，他們拼命著手打造另一個新的熱氣球。同時，秘密警察也逐漸鎖定他們，一場分秒必爭的絕命逃亡就此展開。電影12月14日在台上映。

(中時 )