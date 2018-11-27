《雙城故事》真實版！女監製上週嫁美國男友

2018年11月27日 19:18 中時 林淑娟

曾珮瑜、作家大A、葉天倫。（青睞影視）

《雙城故事》女主角曾珮瑜、導演葉天倫及知名作家大A日前在閱樂書店，與觀眾一齊從《雙城故事》暢聊愛情觀。台北與舊金山，10382公里的距離，愛情能否橫跨太平洋？曾珮瑜自爆，前一段感情就是分隔台北、紐約，她並不特別喜歡膩在一起，認為距離的美感很重要的。

導演葉天倫透露，其實自己的妹妹、也就是《雙城故事》監製，就上演真實版的《雙城故事》，台灣女孩與舊金山男孩修成正果，上週才剛完婚！曾珮瑜也說，自己談過台北、紐約12小時時差的愛情，因為通訊軟體發達，維繫遠距離感情已經不若以往艱難，反而增加愛情中距離的美感。

座談會中，也提到分手是重要、卻也困難的課題，曾珮瑜說：「認真愛過，就要認真分手！」她覺得台灣人從小到大的愛情教育幾乎是零，在情感教育嚴重不足的情況之下，她認為戲劇也肩負著一種教育觀眾的社會責任。她認為愛情不應該是彼此消磨，「放過彼此」是一種必然，而分手前一定要先努力溝通，解決不了問題、不適合，就認真談分手。

大A認為，害怕分手，無非是因為一種「不想失去、不想改變」的情緒，但是其實可以轉念去想，分開了，其實就是一場重新開始的旅程，甚至分手也是一種檢視，確認自己真正想要的愛情、以及自己需要再自我升級的部分。

《雙城故事》最新劇情中，黃柏鈞飾演的RYAN沒有及時坦承前幾段的婚姻關係，導致陳怡蓉飾演的念念心碎、爭執。若現實遇到此狀況，曾珮瑜很灑脫地表示：「在感情部分，你之前的人生其實與我無關。」也認同可以擁有自己的秘密。在座談會上搶先曝光了後續片段，精采程度，就連曾珮瑜本人也迫不及待正式播出，預告後續情感發展還有多個糾結爆點。

《雙城故事》劇情描述跨越太平洋的兩個城市台北市、舊金山，以一個從沒有遠赴外地的台灣女孩到美國追愛、以及在美國出生長大的華裔女孩回台尋根的故事，透過兩個城市詮釋在地台灣以及海外華裔的不同視野。該劇已於公視、民視、八大接力播出、myVideo為本土OTT平台獨家跟播成績斐然，已被觀眾列為最新「必追劇」。而全球國際網路娛樂服務事業Netflix已同步於全球超過190個國家陸續上線，將台灣的樣貌介紹給全世界。

(中時 )