孟庭葦秀家暴驗傷單 提告前夫宣戰

2018年11月27日 19:36 中時 蔡琛儀

家暴診斷書。(豐華提供)

家暴切結書。(豐華提供)

孟庭葦上週被爆曾婚內出軌女助理，更因此和前夫張志鵬在網路多次隔空交火，戰火持續延燒，日前張志鵬除了曝光家裡監視器影片，還曬出多項紙本證據，嘆遭前妻「用錢折磨得像條狗」，今孟庭葦也發表公開聲明，透過律師怒向前夫提出恐嚇、妨害秘密、公然侮辱，毀謗之告訴，還一口氣釋出當年被張志鵬家暴時的驗傷證明、保護令、張志鵬的家暴切結書、空頭支票和簡訊等，證據之齊全，再度為這場戰爭開闢新戰場。

孟庭葦透過律師聲明，一一將張志鵬對她的指控做出回擊。她出示的驗傷單上寫著在101年8月7日深夜被張志鵬打耳光及雙手，造成左耳耳鳴及左上臂、右手瘀青；保護令上則寫，張志鵬曾在102年1月4日想強行帶走孟庭葦。

孟庭葦也指控，迄今仍持有多張張志鵬開立之空頭公司支票未兌現，還曾以自有房產設定抵押權借款供張志鵬私人使用，離婚多年目前尚有百萬元之譜，但張志鵬一毛未償，分期付款都由她負擔；而台中房子則是因離婚時張仍積欠孟千萬元，主動提議以幫忙付房貸來償還，而孟庭葦也無償讓他住進台中房子棲身，她怒指：「為迫使孟女士不斷借錢與伊，先故意違背離婚協議書停繳房貸，增加孟女士生活負擔，其次賴住屋內不搬使孟女士無法出租該屋藉此負擔張志鵬造成之財務黑洞，期間經孟女士多次要求搬遷，張志鵬均置之不理，且在孟女士之家中裝設監視器偷拍孟女士之私人行程，胡亂推敲孟女士離婚後之私人生活。」

律師聲明全文：

安成法律事務所鍾凱勳律師接受孟庭葦女士的委任，為近日媒體流傳對孟庭葦女士之負面不實訊息發布律師聲明：

據孟庭葦女士向本律師表示，前夫張志鵬旗下藝人張暖雅在臉書及微博假借張志鵬言論，對孟女士進行人身攻擊與散布謠言，經本律師發布嚴正聲明，並表示將對張暖雅之責任將進行法律訴追後，張志鵬隨即在微博上聲援張暖雅，並持續編撰更多不實故事、試圖公然侮辱、誹謗孟女士。即使孟女士已經提出雙方實際對話，證明張志鵬試圖向已離婚多年之孟女士借款不成，始衍生報復心態，並對孟女士抹黑攻奸。惟張志鵬發現孟女士提出說明後，變本加厲提出似是而非之影片，加強攻擊孟女士之力道，除謊稱孟女士婚內出軌，為女同性戀之外，還誣指其介入他人婚姻並遭西藏喇嘛試圖侵害云云。因此本律師特此表明將代表孟女士對張志鵬提出恐嚇、妨害秘密、公然侮辱，毀謗之告訴。

惟因法律訴追行動尚需時日，為恐不明事實真相之群眾在此期間受張志鵬故事之影響，特此針對張志鵬不實言論駁斥如下：

一、 孟女士曾向法院聲請暫時保護令及驗傷單(附件一)，不容張志鵬文過飾非。

二、 婚姻期間內張志鵬將孟女士之演出報酬挪為償還自己欠債之用，金額達新台幣(下同)數千萬之譜，孟女士從未與其計較，迄今仍持有多張張志鵬開立之空頭公司支票(附件二)未予以兌現。孟女士亦曾以自有房產設定抵押權借款供張志鵬私人使用，離婚多年目前尚有百萬元之譜，張志鵬迄今一毛未償，分期付款都是由孟女士負擔，以上均有張志鵬自書簡訊可稽(附件三)。

三、 雙方洽談離婚時，張志鵬因積欠孟女士千萬元未償，為求得孟女士於離婚後繼續配合其商演活動，提議以負擔孟女士台中房產之貸款做為還款，並經雙方載明於離婚協議書中，是以真相並非張志鵬大方願意幫前妻負擔房貸。嗣後，孟女士憐其無處可棲，同意無償出借其台中房產供張志鵬居住。詎料，離婚後張志鵬尚且窮盡各種手段陸續向孟女士借款近千萬未還(附件三同參)，張志鵬所負擔之房屋貸款根本等同拿孟女士借他的款項支應，離婚協議書之約定形同虛設。

四、 即使孟女士離婚前後借款予張志鵬已累積達數千萬元之譜，張志鵬仍苦苦糾纏，為迫使孟女士不斷借錢與伊，先故意違背離婚協議書停繳房貸，增加孟女士生活負擔，其次賴住屋內不搬使孟女士無法出租該屋藉此負擔張志鵬造成之財務黑洞，期間經孟女士多次要求搬遷，張志鵬均置之不理，且在孟女士之家中裝設監視器偷拍孟女士之私人行程，胡亂推敲孟女士離婚後之私人生活。孟女士被迫於台中地方法院起訴驅趕後獲得勝訴判決(附件四)，於此勝訴確定判決中，法官於庭上審閱雙方提出之證據後，明確交代張志鵬於微博中誆稱由其出資購買的台中房屋，實際完全為孟女士所有，也是孟女士出資所購買，張志鵬於收到該判決後仍在微博中公然說謊表示該屋為其出資所有，完全對司法判決視若無睹。

五、 由上述證據可知，孟女士信手拈來均是駁斥張志鵬所言無稽之有力證據，反觀張志鵬於其微博所言完全未附證據，單憑一隻禿筆天馬行空編造故事，因此事為個人私事，孟女士本不願隨之起舞，浪費公眾關注資源。惟因張志鵬繼續公然發表不實文章攻擊孟女士，孟女士迫於無奈，始委請本律師依法訴追張志鵬之法律責任。懇請各媒體、網友勿再浪費資源關注此事，並請靜待司法判決，勿再私下揣測及引用張志鵬不實言論，戕害孟女士之人身權利。

特此聲明並呼籲如上。

安成法律事務所

鍾凱勳律師

2018年11月27日

(中時 )