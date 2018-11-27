南化北寮里長不競選連任 要幫社區拍微電影

台南市南化區北寮里里長林金蒼（中）不再參選，要全力投入社區發展工作。（劉秀芬攝）

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2018大選如火如荼的展開時，早就決定不競選連任的北寮里長林金蒼還是很忙，因為他還兼任社區發展協會理事長，10月剛與北寮國小師生合作完成「小石洞大探險」繪本，11月還出版1本介紹當地生態美景的「寮遇後堀溪畔的美」。

北寮里長林金蒼表示，106年與北寮國小合作，透過社區耆老的講述，讓孩子了解北寮部落的發展歷程，再透過專業老師的指導與帶領，完成第一本專屬於北寮社區文化的故事繪本「寮那時的點點滴滴」。今年再接再厲，探訪噍吧哖歷史事件戰役處，創作發想完成第二本故事繪本「小石洞大探險」。

北寮社區發展協會總幹事曾小蘋說，繪本出版後大受好評，目前此系列計畫推出5本，並且要拍成微電影，透過與耆老訪談，讓參與出版的小朋友認識家鄉，拉近與長輩距離，有代間傳承意義，也希望透過像微電影的方式，讓大家更了解北寮文史。

除了出版北寮歷史繪本，協會也積極推廣生態保育，11月剛推出「寮遇後堀溪畔的美」繪本，負責的編輯沃玉梅表示，去年先與小朋友一起踏查後堀溪，推出生態明信片，今年再以繪本說故事方式，介紹後堀溪特有的魚鳥昆蟲。

北寮社區發展協會不只以製作繪本方式促進社區代間融合，每星期一三五還辦理免費供餐，平日還有樂齡課程、長青課程、義診服務，里長還提供一塊地當環保資源回收中心，成立環保志工隊，美化社區不遺餘力，可說是北寮區民重要生活中心。

(中時 )

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