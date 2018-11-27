網球》受傷後第一場球 「網球精靈」勇敢拚一波

2018年11月27日 19:40 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

網球賽季已經是冬季休兵期，2019年澳洲網球公開賽亞太區外卡賽的會外賽今天開打，27歲的台灣「網球精靈」張凱貞第一輪6：2、6：7（7：9）、6：1力克日本籍頭號種子瀨間詠里花，晉級到外卡戰的會內賽，下一戰對手是年僅17歲、身高182公分的大陸選手王欣瑜。

張凱貞賽後感性說道：「這是我9月份左大腿受傷之後第一場球，我覺得一切都挺好的，今年發生了很多事情，感覺我在球場上有一些想法也有些改變。網球不是我一輩子會去執行的工作，甚至可能我的網球生涯也不剩幾年，如果人生很短暫，為什麼不好好把握去把握這些時間呢？」

根據張凱貞目前的世界排名442，想要參加2019年澳網女單會內賽，只剩拚外卡，因為她的排名還無法報到澳網女單會外賽，因此她補充：「能夠拿下外卡戰會外賽首勝非常開心，也要感謝澳洲網球協會給我機會參賽，畢竟以我現在的排名是打不到這個比賽的。」

對於運動比賽殘酷的競爭，張凱貞補充：「我今年一整年都在受傷，成績跟著一落千丈，但感覺有些事情就是要經過才懂。以前的我都會被輸贏給左右，甚至太在乎這一切，但其實也不過只是一場比賽而已，自己也毋須過於恐懼，就勇敢拚一波、全力以赴！」

澳洲網協提供男單、女單、男雙、女雙四個項目各1張外卡給亞太區選手，但不是直接給，而是要經過年底的外卡戰，拿到外卡戰冠軍才收到這張可以參加來年澳網會內賽的外卡，張凱貞2014年在澳網外卡戰奪冠，因此獲得2015年澳網女單會內賽參賽資格，2016年澳網外卡賽張凱貞在決賽飲恨，因此無緣2017年澳網女單會內賽。

(中時電子報)