電影首映拚人氣 安柏赫德「泳帽」時尚、蓋兒加朵秀長腿

2018年11月27日 19:49 中時 潘鈺楨

安柏赫德大膽地以「泳帽」造型出席首映。（翻攝自網路）

蓋兒加朵的紅色褲裝更顯姚窕身材。（翻設自網路）

好萊塢兩大美女先後在倫敦「一綠一紅」，拼身材也拼人氣！安柏赫德（Amber Heard）26日晚間現身DC超級英雄新片《水行俠》的倫敦首映，模特兒出身的她穿衣向來大膽，為了配合電影的海洋主題，竟以「綠色泳帽」登場！她身穿Valentino 2018秋冬禮服，綠色錦緞布料透出金屬光，繫上粗版「類泳帽」頭飾，腳踩Brian Atwood Tribeca金色高跟鞋，氣壓全場驚豔眾人。

安柏赫德說：「我在Valentino巴黎的高級時裝秀上看到這件衣服，我只是，我的下巴都要掉了下來，我看著隔幾個座位的造型師，她用唇語跟我說『哦天哪』。我的意思是，我當時就知道我要戴著『泳帽』（宣傳）！」她說：「我不在乎人們對我的時尚選擇有什麼看法。我為自己打扮，當然因此露出身體的缺陷，但我不會感到羞愧。」

《水行俠》由馬來西亞裔導演溫子仁執導，安柏在片中飾演由傑森莫摩亞扮演的「水行俠」的情人「梅拉」，有大量極速奔跑與格鬥對戰的動作戲，笑稱自己「感覺已是超人了」。電影12月12日在台上映。

另外《無敵破壞王2：網路大暴走》上周在北美上映，替新角色「神力姐」獻聲的「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot），就選了Mugler的2018秋季紅色褲裝亮相，合身剪裁展現修長美腿與窈窕身材曲線。2012年的《無敵破壞王》相隔6年推出續集，片中場景擴展至網路世界，破壞王與雲妮露認識了新朋友──網路賽車遊戲《致命關頭》中的「神力姐」，還有數不清的彩蛋，包含迪士尼經典的公主有灰姑娘、白雪公主、睡美人、愛麗兒（《小美人魚》）、貝兒（《美女與野獸》）、寶嘉康蒂（《風中奇緣》）、《花木蘭》的木蘭、《魔髮奇緣》的樂佩、《冰雪奇緣》的安娜與艾莎及《海洋奇緣》的莫娜等14位公主。這些迪士尼公主同框現身，她們特地換下公主服、穿上T恤等休閒服裝，再彼此消遣一下。電影29日在台上映。

(中時 )