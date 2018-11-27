獎季時尚開跑 瑞秋懷茲、伊森霍克哥譚獎開胡

2018年11月27日 19:50 中時 潘鈺楨

伊森霍克的灰色西裝，讓48歲的他看起來穩重知性。（翻攝自網路）

伊森霍克奪下影帝。（翻攝自網路）

東妮克莉蒂。（翻攝自網路）

艾希費雪的桃紅色褲裝，襯托青春洋溢。（翻攝自網路）

電影獎季開跑，哥譚獨立電影獎（GIFA）於美國時間26日在紐約舉行，男星伊森霍克（Ethan Hawke）憑《因罪之名》（First Reformed）勇奪影帝，影后則是恐怖片《宿怨》的澳洲女星東妮克莉蒂（Toni Collette），兩人都往入圍奧斯卡邁進一大步。

最佳整體演出獎頒給艾瑪史東（Emma Stone）及瑞秋懷茲（Rachel Weisz）等人合演的新作《真寵》（The Favourite），瑞秋懷茲代表領獎，她穿了Michael Kors的黑白串珠花卉印花禮服，簡單大方。拿下最佳突破演員的艾希費雪（Elsie Fisher）只有15歲，以 A.L.C的桃紅色褲裝、Stella Luna黑鞋與拎著Kate Spade new york包，展現青春無敵。入圍同項目的琪琪萊恩（Kiki Layne）雖沒拿獎，但miu miu亮片禮服搭配卡地亞珠寶，閃亮到令人無法忽視。

最佳電影由執導《騎士》的大陸新銳女導演趙婷奪得。趙婷一掃過往樸素，以大花洋裝出席領獎，不只喜氣還增添了中國風情。

(中時 )