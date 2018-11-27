瘋狂揮國旗的「激動哥」是他！勤練歌曲獻給禿頭市長

瘋狂揮國旗的「激動哥」是他！勤練歌曲獻給禿頭市長。（圖/翻攝自中天新聞YouTube）

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中時電子報
韓粉「凍未條哥」暴紅 勤練曲子只為彈給韓國瑜聽（影/中天新聞YouTube）
「叫員工上班、我請假來的啦！」激動哥挺韓受訪暴紅（影/中天新聞YouTube）
激動哥受訪時，因為超激動，臉部表情很生動！（圖/翻攝自中天新聞YouTube）

死忠韓粉「激動哥」，因為在受訪時瘋狂揮舞國旗，大喊「凍未條啦！」的影片最近在網路上被瘋傳，而讓大家好奇他是誰。「激動哥」在桃園的開一間小型生鮮雜貨店，這麼熱寫支持韓的原因是他也是北漂將近50年，覺得聽了韓國瑜的話超級打動人心。

明明是參加陳學聖和韓國瑜合體造勢晚會，但他眼中只有韓國瑜的模樣，意外在網路上暴紅。《中天新聞》訪問這明開心對著鏡頭狂揮舞國旗的「激動哥」謝鎰承，他說自己只是一家雜貨店的老闆，只有2名員工，澄清不是慣老闆啦。

謝鎰承也笑說因為影片被瘋傳後，他又被別人戲稱為「凍未條哥」，真是讓他笑哈哈。他於受訪中表示，他會如此著迷韓國瑜，就是因為他自己也是北漂一族，還漂了將近50年，所以非常感同身受。

謝鎰承接著透過鏡頭，彈奏韓國瑜曾獻唱過得這一首《舊皮箱的流浪兒》，勤練這首曲子，就是想要彈奏自己的偶像韓國瑜聽。其他網友看了紛紛留言，「其實是真情流露」、「可以改名凍未條商店了」、「正義熱情的激動哥，祝你事業篜篜日上，發大財」、「高雄人赤子之心豪不掩飾」、「真的很久沒好好看過國旗了」、「看到國旗會哭，我們是身在海外嗎？民進黨團要霸凌台灣人到何時？」

(中時電子報)

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