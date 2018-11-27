漢神週年慶11／29日登場 祭162萬MINI Cooper

2018年11月27日 20:01 中時 柯宗緯

漢神百貨攜手Hello Kitty，推出系列來店禮。（柯宗緯攝）

漢神週年慶11／29日登場，祭出162萬MINI Cooper。（柯宗緯攝）

漢神週年慶11／29日登場，總業績上看22.5億元。（柯宗緯攝）

高雄百貨週年慶進入尾聲，漢神百貨全台壓軸登場，從11/29至明年1/1，找來Hello Kitty加持，推出系列來店禮，首4日滿萬送500元、化妝品滿3000元送300元，消費滿2000元即可抽獎，特獎更祭出162萬 MINI Cooper汽車，總業績上看22.5億元。

漢神百貨台灣區CEO執行長南野雄介表示，漢神百貨23週年慶為期34天，配合本館大改裝，打造全台第一個最完整的精名品購物殿堂， 3F世界精品館品牌也同步盛大開幕。

品牌規劃系列優惠活動，如MARC JACOBS設了巨型品牌Snapshot拍照亭，祭出拍照打卡即可消費折抵活動；TOD’S也推出漢神獨家2019春夏新品羽毛女士平底鞋，讓貴賓搶先購入限量8雙新品；COACH也提供漢神獨家訂製服務，可將品牌標誌性的扣飾和鉚釘等配件。

全館回饋的部分，只要刷同一信用卡滿1萬元即送500元商品券；館內各業種也有超優惠回饋：7F家用及服飾樓層滿1萬元送1,000元商品券、B1F珠寶區單筆滿80,000元送8,000元商品券，以及名品和精瓷滿5萬元加贈1,000元商品券，或滿10萬元加贈3,000元商品券，或滿15萬加贈6,000元商品券。

週年慶期間當日於全館消費累積滿1,000元，亦可兌換星星1顆，集滿10顆星星以上即可兌換各式知名品牌鍋具、高級家電及漢神禮券等好禮。

今年更推出究極品味特別企劃，集滿150顆星星即可兌換到Nachtmann威士忌酒杯和方形缽搭配JURA 12年單一麥芽蘇格蘭威士忌；或LE CREUSET迷你橢圓烤盅搭配德國雙人6件餐具組，而週年慶前一日，依然為漢神百貨主顧客舉辦VIP DAY，讓VIP們搶先享有超值優惠。

(中時 )