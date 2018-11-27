《陰屍路9》下半季最新預告反派現蹤 低語者真面目揭曉

陰屍路第九季下半季尼根預計霸氣回歸。（FOX提供）

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瑞奇與米瓊產下一子小瑞。（FOX提供）

FOX於26日播出《陰屍路》第九季上半季季中完結，戰後篇章大受好評火速宣布下半季將於2019年2月播出。本季男主角瑞奇（Andrew Lincoln飾）離奇失蹤，留下米瓊(Danai Gurira飾)產下眾人意料之外的兒子小瑞。時空跳躍六年後，不僅瑪姬離開耶穌也遭遇襲擊，將由誰出任山頂寨以及倖存者的領導可說是難以預測。今晨釋出的最新預告中，最值得關注的便是下半季將迎來兩大反派，包含揭曉真面目為披著活屍外皮的低語者以及救世軍領導尼根的霸氣回歸，雙面夾攻將使眾人陷入空前危機。

第九季上半季共計八集，昨天播出季中完結。男主角瑞奇警長於第五集離奇失蹤後，影集便快轉六年進入全新故事。觀眾不僅看到瑞奇與米瓊產下的兒子小瑞，也看到先前三歲的女兒裘迪絲已成長為身揹武士刀、頭戴警長帽的神槍手小女孩，兩位萌娃的身影引起粉絲廣大討論。當亞歷山大的孩童日漸茁壯的同時，山頂寨卻面臨首領瑪姬的離開，接任的耶穌亦在最後一集遭遇低語者的襲擊。劇烈的新舊人交替之中，究竟將由誰接續管領山頂寨及領導眾人仍是難以預測。

除此之外，今晨釋出的第九季下半季最新預告中，最值得注目的便是各方反派的現身。粉絲引頸期盼能夠掀起波瀾的低語者已於上半季登場，預計持續造成威脅。第八集已揭曉低語者的真實身分為假扮成活屍的人類，做出如此驚人之舉的這群人到底目的為何？而本季初關入大牢失魂落魄的尼根也在最後讓觀眾驚鴻一瞥，看到他回復往常手持棍棒引領救世軍氣勢十足的模樣。新舊反派之間會擦出什麼樣的火花？對於倖存者又會帶來什麼樣難以預料的危機？

《陰屍路》第九季下半季，預計明年2月於FOX播出、線上影音串流平台FOX+同步上線。第一季至第九季上半季完整集數亦全數可於FOX+收看，現在下載免費試用一個月。

(中時 )

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