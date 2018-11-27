「以空汙為標準 最好的能源就是核電」 政院：賴揆舉例而已

2018年11月27日 20:32 中時 張理國

針對今日報導「賴清德：如果要以空汙為標準 最好的能源就是核電」，行政院發言人Kolas Yotaka澄清表示，若了解賴院長發言的前後文，可以很清楚賴院長發言屬舉例說明。

Kolas指出，賴揆多次公開說明，各國做為能源基載電力的類型主要為核能發電、燃煤發電、燃氣發電，這幾種發電方式各有其優缺點。但若只以是否影響空氣品質作為評量標準，核能發電的確具有相對優勢，但卻面臨無法解決核廢料的問題；燃煤發電雖價格便宜也較沒有國安、公安的疑慮，卻可能引發空汙；燃氣發電雖較燃煤發電更能改善空汙問題，但也有國安、公安且價格不穩定的隱憂。

回顧過去，在日本311地震後導致的核電廠事故，使得我國國民越趨於認同「非核家園」目標，因此立法院也順應民意修正《電業法》，將現有核電廠自然除役之2025年定為推動非核家園的工作目標。然而近期社會上關注空氣汙染議題，也因此「以核養綠」公投案反獲得大眾支持。

Kolas表示，無論電力源自哪裡，政府的責任就是確保供電無虞。政府也順應當前民意，尊重公投結果，將廢止《電業法》95條第1項，依照全民公投的結果不再為非核家園設定2025年的期限。但政府依然可以積極開發再生能源，重點是電力要足夠、供電無虞。至於是否需要重啟核電廠，Kolas已多次表明，已請相關部會重新評估能源政策。行政院尊重公投結果，沒有不尊重民意。

(中時 )