2019三大連假使用無敵請假法 出國爽玩打包全攻略

2018年11月27日 20:00 中時電子報 綜合報導

距離2018結束的時間，剩不到二個月的時間，緊接著就是跨年四天、農曆年九天、228四天連續假期，許多人早己規劃出國，網路上也有網友整理請假攻略，像是：跨年請三天就可以變九天連假，228也是請三天變八天，農曆過年己經有九天連假，但是如果再加上特休假，只要再請個五天，最高可變成十六天的假期；不過請長假的選對時間點也很重要，通常過年前後一週，事情比較沒那麼繁忙，這個時間請假公司、同事的諒解度也比較高，而且等於是半個月不用進公司，年假就是這樣充份利用才對！

不論長假或短期假期，不同的假期有建議的旅遊地點，短期首推香港，四至七天內日本或是韓國，八天以上的話，可以去歐洲(像是：倫敦或巴黎)，另外如何應對天氣搭配不同的穿著也是出發前最傷腦筋的事情，以下將整理香港、日韓以及歐洲三大行程重點整理，讓你旅遊不NG，輕鬆享受假期。

無論四季都需要輕巧隨行的裝備，羽絨服完美走入日常生活每一刻。/圖片來源：uniqlo

連假攻略1：跨年四天到香港澳門來場說走就走輕鬆小旅行

香港：建議時間以3-4天為主，可以港澳一起玩，香港有許多的直航班機，要省錢的話，可以搭乘廉航到澳門後，再坐船前往香港。香港與台灣沒有時差，很適合攜家帶眷出遊，氣候跟台灣差不多，穿著部份建議：uniqlo毛絨休閒連帽外套，內裏毛絨風蓬鬆刷毛，質地保暖輕盈，且改良肩部剪裁，更自然貼合身體曲線，搭配一件Ｔ恤以及牛仔褲，整體造型感以簡潔俐落為主；或是特級極輕輕薄型羽絨背心，也是不錯的選擇，這樣就不用帶太多厚重衣服佔據行李空間與重量，別忘了香港也是十分好買的地方。

連假攻略2：228假期請三天，8天日本享樂之旅泡湯滑雪儲備一整年的元氣

日本：日本從台灣搭機不會超過四小時半，與台灣時差為一個小時，建議時間4-7天不等，直航班機非常的多，如果提前規劃搭乘廉航，會比去香港更便宜，入境後不論是火車或國內飛機都十分發達，如果不跟團的話，自由行也不是問題，氣溫上跟台灣有所差異，冬天去日本，有些人會有滑雪的行程，因此穿著上我們以下雪地區跟不下雪地區來區分。

無論進化與款式讓刷毛外套更有型，擺脫厚重老氣感。/圖片來源：uniqlo

不下雪地區(如：東京)，氣溫約10-2度，穿著建議：像是uniqlo刷毛系列外套/大衣，不但有超過40色的質感色調可供選擇外，柔軟的毛絨觸感，兼顧有型與溫暖，特別是剪裁擺脫厚重感，不用擔心顯得臃腫，且保暖性也足夠，羽絨衣加刷毛上衣，褲子可搭配牛仔褲加發熱襪就己經足夠。因為室內都有暖氣，上衣反而沒那麼重要，但在戶外活動時，羽絨衣是重點，可搭配uniqlo的ULD特級極輕羽絨外套，保有原本輕便好攜帶的特性，更溫暖防寒防風，也有防小雨的功能，讓你在戶外活動輕便好動，長時間穿著也不會感到負擔。

就算極度寒冷的氣候，擁有時尚剪裁加上俐落穿搭，擺脫厚重感的衣物讓你不再擔心顯得擁腫/圖片來源：uniqlo

下雪地區 (如：北海道)，氣溫約1至負7度，建議穿著：羽絨大衣，搭配刷毛上衣，褲子以暖褲或是刷毛褲為主，再加發熱衣與發熱褲即可。推薦款示，uniqlo的無縫羽絨以及暖褲系列，無縫羽絨大衣，立體造型的帽子具有優美外形及高保暖性，適合冬季戶外運動，可抵擋雨水雪花及寒風，超輕量設計，約兩個蘋果重，兼顧防風、防潑水。暖褲系列，內裡刷毛設計蓬鬆保暖，穿上瞬間即感溫暖，伸縮性高，保暖也能同時保有修長風格，讓你在雪中行走時，也不容易感受到寒意。

外出旅遊尤其在下雪或下雨國家有件防潑水的外套，抵擋雨水侵襲是旅遊必備的著裝。/圖片來源：uniqlo

連假攻略3：農曆年頭尾請特休，16天暢遊歐洲英法優雅小居遊

法國：台灣到法國直飛航班齊全，班機大約在12-13小時左右即可抵達，交通工具建議以當地的公車、火車、捷運為主，在歐洲火車非常的便利，坐火車就可以過境，但是治安是一個隱憂，要特別注意隨身攜帶物品，盡量以信用卡消費使用，少帶一點現金安全為上。時差上跟台灣有七個小時左右，所以扺達後更要注意保暖，許多人常因為時差再加上保暖不當，在當地生病發燒，假期泡湯，氣溫為-1度至-15度內，穿著建議為洋蔥式的穿著，外套首推特級極輕無縫羽絨連帽外套，無縫設計保暖度提升，戶外活動輕便好動，不感寒冷，且方便收納；或是男女裝HEATTECH牛仔系列，內裡刷毛設計蓬鬆保暖，穿上瞬間即感溫暖，再搭配HEATTECH 刷毛T恤系列，可代替毛衣的溫暖，更比毛衣輕鬆穿著、方便攜帶的刷毛產品，且版型寬鬆穿起來顯瘦，讓算老公或是男朋友拍照技術極差，也能拍出美美的照片。

特級極輕無縫羽絨連帽外套及HEATTECH 刷毛T恤修身又有型，是冬天百搭又顯瘦的著裝款式。

迎接2019年的三大連假，您準備好要出國慶祝了嗎？千萬別因為穿著不當導致著涼生病，接著影響假期泡湯，uniqlo提供全系列衣物保暖商品，讓你不論飛到任何國家，都能在uniqlo找到適合的穿著。

(中時電子報)