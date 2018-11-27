被子宮綁架愛情？48歲鍾麗緹怒回擊：我現在很幸福

張倫碩、鍾麗緹雙雙回應不實報導。（圖／翻攝自鍾麗緹Christy、張倫碩微博）

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中時電子報
鍾麗緹強調目前生活幸福。（圖／翻攝自鍾麗緹Christy微博）

48歲凍齡女神鍾麗緹和小12歲男星張倫碩結婚2年，昨(26日)晚張倫碩大動作開炮網上不負責任的「自媒體」，胡謅文章酸鍾麗緹的婚姻被生育問題綁架，還「哭著向丈夫承諾『會盡快生孩子』」。今下午鍾麗緹也開腔，怒批對方根本沒採訪過她就亂寫報導，鍾麗緹也強調現在生活很幸福，根本不是文章寫得那樣悲慘。

鍾麗緹挨酸「被子宮綁架愛情」 老公怒譙轟：無恥

鍾麗緹9月才與張倫碩上節目《舉杯呵呵喝2》大聊婚姻話題，張倫碩當時便生氣表示，不能忍受別人覺得他是小白臉，更怒要鍾麗緹作證：「我花過她錢沒有？」未料最近他在網上又看到有人造謠鍾麗緹為了生子所苦，「被子宮綁架愛情」，張倫碩見此氣的在回應：「我老婆從沒打過一針，也沒吃過任何激素類藥物。我也從沒給過她任何壓力。她只是早睡早起吃得好鍛煉的好來調整自己的激素水平」。

眼見老公火大了，鍾麗緹今下午也出來說話，表示其實每個人備孕狀況都不同，她並不是像別人想像那樣每天得打很多針、吃很多藥，反而每天過得很愜意，吃好吃的食物、常做運動。話鋒一轉，鍾麗緹批評所謂的寫手：「你們真的了解我嗎？你們沒有經過採訪，經過了解就發表這些不實的言論，是一種極其不負責任的行為」。

最後，鍾麗緹說自己目前的生活十分開心、幸福，絕非像報導說的為生育而痛苦中，「希望大家能和我們一樣，找到自己的幸福，真心的快樂生活，再一次謝謝大家的關心」。

(中時電子報)

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