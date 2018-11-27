「執政團隊不換湯怎換藥」許毓仁：賴揆下台內閣重組較負責任

2018年11月27日 20:46 旺報 潘維庭

行政院長賴清德與總統府秘書長陳菊雖然皆為大選結果請辭，但蔡總統以「穩定大局」為由，慰留兩人繼續留任，權力結構「府院鐵三角」還是不動如山。國民黨不分區立委許毓仁27日指出，今天賴院長在立院接受質詢，也受到來自各黨派，甚至是民進黨內自己委員們的強烈質疑，許毓仁直指，「我想賴院長應該要考慮清楚，政黨政治是責任政治，下台讓內閣重組或許是比較負責任的方式。」

許毓仁表示，想請問賴院長，「不換湯的執政團隊，該怎麼去換藥？執政團隊的期中考，台灣人民顯然不滿意程度高於滿意度。而之所以對執政黨失去信任，很大的原因和近期許多沒有處理好的狀況有很大關聯。」

例如，中選會選前宣稱「模擬投票過程，全程僅需2分10秒」，但選舉期間不但民眾平均要花1.5個小時以上才能排完隊投完票，甚至還有邊開票邊投票的情況發生。

許毓仁質疑，「請問中選會，有看過台彩邊開獎邊下注的嗎？」中選會主委陳英鈐扛起責任下台，但下台之後呢？中選會內部不但沒有對這次選舉出現的嚴重瑕疵提出檢討報告，也沒有對大眾說明。公投綁大選的情況一定還會再發生，中選會若是沒有完善的設計投票動線，下次難保不會出現「邊看開獎邊買彩劵」的情況。

另外，許毓仁提到，普悠瑪事件發生第一時間不但沒有好好處理，還將所有肇事責任往基層的司機一人身上推卸，組織、設備、程序、人員、環境五大事故原因統統出問題，他認為，只要當時任一環節能有效處置，事故就不會發生。

更扯的是，普悠瑪有ATP遠端監視卻未接線，這一點已被很多人質詢；交通部長吳宏謨雖然請辭接受慰留，許毓仁認為，「覺得他應該需要扛起責任下台。」

同時，許毓仁提到，這次執政黨潰敗，許多人把原因歸咎於經濟與民生問題。之前經濟部長沈榮津應深澳電廠停建至委員會備詢，被問及該如何發電時回答「用鼻孔發電」一說，不但有失為一個部長的高度，而且總質詢被質疑時，也完全沒有提出解決方案，「我認為沈部長需要擔起責任下台」。

今天質詢時有委員問及，東奧正名、同婚平權被否決，這幾個公投結果跟賴院長剛上台的施政理念相矛盾，是否覺得這有倒閣的意味在？而公投結果跟施政團隊理念相衝突，未來怎麼做得下去？院長突然沈默了三秒鐘才說，「我的確是有這樣的感受」，許毓仁直指，「我想賴院長應該要考慮清楚，政黨政治是責任政治，下台讓內閣重組或許是比較負責任的方式。」

(旺報 )