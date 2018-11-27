台灣文學研究開路者林瑞明辭世，享壽68歲

2018年11月27日 20:23 中時 許文貞

詩人、台灣文學研究先驅林瑞明26日於家中辭世，享壽68歲。他曾任教於成功大學歷史系，開創了台灣文學研究，更是成大設立台文系與台文所的推手之一，也曾於2003年出任台灣文學館第一任館長。過世的消息傳出，文壇、學界多人在臉書發文表示哀悼與追憶。

向陽表示，林瑞明不只對台灣文學的體制化有貢獻，更是台灣文學研究的開路者，「他一直是很樂觀、開放、有突破性、有獨特見解的人。當時台灣還沒有『台灣文學研究』，他從很早就開始做，年輕時研究楊逵，後來一頭鑽入研究賴和，整理大量創作編《賴和全集》，更將賴和的一生寫成專書。在他之前，沒有人做過這樣完整的研究。」

曾出版林瑞明著作《台灣文學的本土觀察》、《台灣文學的歷史考察》與《台灣文學與時代精神：賴和研究論集》的允晨出版社總編輯廖志峰表示，林瑞明洗腎已久，但近年只要有去台南都常碰面，「他很開朗，九月碰面時我也提到很希望再幫他出一本書，可惜無法成真。」

廖志峰表示，從讀者的角度而言，可說是透過林瑞明的研究了解賴和，「他的研究也讓讀者認識到台灣自己的新文學是如何開始的。」

1950年出生的林瑞明，筆名林梵、林退嬰，台南人，畢業於成功大學歷史系、台灣大學歷史所碩士，是詩人、作家、評論家、文學研究者、歷史學研究者及文學史研究者。

國立台灣文學館也在臉書粉絲頁貼文表示哀悼，館員回憶，林瑞明在擔任台文館長時期，由於是創建之初，各項館務尚未進入軌道，幾乎每天都是最後一個離開館的人，經常以館為家。館藏中也有1700件藏品由林瑞明捐贈，包含學術著作手稿、詩作手稿、日本時期報紙、黨外雜誌、珍本書如楊逵《送報伕》等。

(中時 )