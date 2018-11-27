敗選症候群》綠委逼宮小英 要求棄選2020總統大位

民進黨慘敗，蔡英文第一站去高雄聽民意。（圖／民進黨提供）

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中時

民進黨9合1敗選引發黨內危機，不少綠委都提出要求內閣改組，甚至喊出府院黨都改組。綠委蔡適應今先在政論節目大罵政務官不替政策辯護，緊接著竟要求蔡英文棄選2020總統，「我不客氣地講，2020總統大選不會贏啦，也許總統要思考是否還要努力爭取連任，也許用一個新的方式，表達棄選，讓民進黨內產生新的總統候選人」，若她能作一個大是大非的思考，對黨的改變才有幫助。

蔡適應今上民視《台灣最前線》時說，府院黨絕對需要大幅度，但現在是預算會期，部分預算已通過初審，若內閣改組的話預算得重審，審到明年1月都審不完，預計應該是農曆年才會改組。

蔡適應在節目上也批評部會首長，指他從沒看過哪個部長出來上節目說很自豪政策，幾乎是能閃則閃、能躲則躲，「這些部會首長都必須被更換」。

他更直言，蔡英文應該思考是否還要爭取連任，甚至表達棄選，讓黨內產生新的總統候選人，破釜沈舟浴火鳳凰才有幫助；只更動黨沒有用，因為人民最在乎的不是黨，而是總統府跟行政團隊的感覺，這兩個都不動的話，黨主席誰來兼都沒用。

由於這段發言實在太嗆辣，引發網路瘋傳，蔡適應會後透過新聞稿表示，他的本意是如果2020 前我們還是這樣以不變應萬變，沒有敢為政策辯護的政務官，沒有能反映民意的作為，在這種情況下，就看不到2020有贏的可能，那蔡總統連任的可能性也就沒有了。

他說，人民給的時間不多，基層真的很急，所以他今天下午說的那段話，是希望行政團隊要有大破大立的決心。

(中時 )

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