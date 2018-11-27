《旅行應援團》傳收攤！只留庹宗康 謝忻回應這樣說

2018年11月27日 20:29 中時 蕭雅玲

電視圈寒冬難敵大環境不佳，台灣電視節目一個接一個收攤，不少老牌節目都受這波寒冬影響，日前播出12年的TVBS《食尚玩家》，今（27日）又傳出播出近10年的衛視中文台《旅行應援團》也傳出將在明年1月收攤，加上近日東森《明星便利店》、《男神女神在身邊》皆收攤，電視圈的確面臨寒冬。

根據《聯合報》報導，衛視有意換掉謝忻，只留庹宗康，消息傳出後求證謝忻經紀公司，經紀人也證實，「的確有接收到節目要調整內容的通知，公司收到的訊息是12月4日開始休棚，會一直休到農曆年前，至於何時復工目前還無法確定，最快也要等年後看調整狀況才會知道。」

對此衛視回應：「《旅行應援團》是衛視中文台旗下優質外景美食節目，目前正在播出22季，為了提供觀眾更好的節目內容，該季結束後節目將會稍作休息調整新型態，呈現更精彩全新一季《旅行應援團》。」

消息傳出後經紀公司表示，謝忻是在2011年開始才加入《旅行應援團》的主持陣容，至今主持7年多，製作單位也曾多次調整節目型態，至於謝忻是否會受這波「調整型態」影響，而退出主持群，電視台到目前為止都尚未向謝忻告知，一且都得等年後才能知曉。

而謝忻本人也在稍早回應表示：「謝謝製作單位給了我很多的美麗回憶。我也在這個節目學習成長，最重要的是跟著小康哥（庹宗康）的這些年下來我覺得打了美好的一仗。不管之後節目的走向型態是什麼我都尊重。」

(中時 )