影》蔡昌憲搶當公司第一人夫 柴智屏祝福快生「小憲憲」

2018年11月27日 20:42 中時電子報 李家穎 、 蔡曉婷 、影音編輯／ 王玉汝 、影音編輯／

蔡昌憲今晚結婚宴客。（群星瑞智提供）

蔡昌憲與于美人、趙又廷。（群星瑞智提供）

陳竹昇、蔡昌憲、李烈。（群星瑞智提供）

蔡昌憲婚禮眾星雲集。（群星瑞智提供）

愛情長跑八年達陣！蔡昌憲海邊百桌娶嬌妻

蔡昌憲今(27日)與女友Vivian在家鄉貢寮舉辦別開生面的戶外婚禮，蔡昌憲好友滿天下，今晚在海邊宴客，演藝圈的好友們包含經紀人柴姊率領旗下的宋芸樺、禾浩辰、蔡凡熙、劉奕兒、侯彥西、林敬倫今都現身參與婚禮。柴智屏表示：「昌憲是我們公司第一個辦喜事的，我們全公司都來沾喜氣，大家也紛紛拱昌憲快點製造更多小憲憲、小Vivian」。

蔡昌憲今晚在海邊宴客舉行婚禮，演藝圈好友包含經紀公司師兄妹們、電影《艋舺》監製李烈、趙又廷、《雞排英雄》、《神廚》、節目《超級紅人榜》班底、于美人、許志豪、詹雅雯、荒山亮、王彩樺明星棒球隊成員……等人也都到場祝賀，千人在海邊星光閃閃，為一對新人獻上最美好的祝福。

蔡昌憲與老婆Vivian愛情長跑八年，今天終於抱得美人歸，蔡昌憲稍早發表愛妻宣言：「今天真的非常感動，我差點就要哭出來了，老婆，今後只有我愛妳！我愛妳！我愛妳！」。

而現場席開百桌，舉辦了捧菜與喝啤酒比賽，熱鬧非凡，好友朱俐靜與楊蒨時、荒山亮也特別為婚禮獻唱歌曲祝福，于美人也率《紅人榜》的班底許志豪、荒山亮等人開唱炒熱氣氛，新郎蔡昌憲也為了老婆獻上情歌《Perfact》、《心花開》、《給你們》，甜蜜破表。

(中時電子報)