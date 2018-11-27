賈靜雯、修杰楷大婚 禮服細節偷藏甜蜜心機

2018年11月27日 20:47 中時 陳張眾

梧桐妹身上的俏麗晚裝，也使用和媽媽身上禮服相同的面料製成，自宇宙中溫柔月亮擁抱繁星為靈感出發，體現不可取代的母女情誼。（齊點娛樂有限公司∕小小姑娘工作室提供）

LinLi Boutique為賈靜雯量身打造之婚紗設計手稿。（LinLi Boutique提供）

藝人修杰楷婚禮上選穿的BOSS Made To Measure量身訂製系列西服，以絲瓜領搭配單釦設計，凸顯整體摩登感。（BOSS提供）

修杰楷婚禮上所穿著的外套左襟內裡，更貼心繡上「Kai ＆ Alyssa」字樣。（BOSS提供）

BOSS為修杰楷量身訂製之西裝手稿。（BOSS提供）

藝人賈靜雯、修杰楷25日於峇厘島補辦婚宴，籌備過程保密到家，日前公開的晚宴照片中，賈靜雯身著由設計師林莉旗下LinLi Boutique打造之藕粉香檳色流蘇禮服，搭配修杰楷一襲BOSS俐落深藍色西裝，在三位女兒見證下備顯甜蜜。而兩人精心挑選的婚禮裝束，則走低調華麗路線，不過卻在細節上煞費苦心，為人生大事紀錄幸福回憶。

年初才以好友身分出席LinLi Boutique開幕的賈靜雯，曾多次穿著品牌旗下禮服出席大小活動，連她與3個女兒的全家福造型，都是由林莉一手打造。此次再次找來好友操刀，LinLi Boutique也採用眾多皇室御用的頂級面料品牌Jakob Schlaepfer為她量身訂製，平口卡肩設計結合俐落合身剪裁，描繪新娘優雅線條。而梧桐妹、咘咘和波妞身上的俏麗晚裝，也使用和媽媽身上禮服相同的面料製成，自宇宙中溫柔月亮擁抱繁星為靈感出發，體現不可取代的母女情誼。

新郎修杰楷典禮和派對上的兩套「Made To Measure」西裝，則均選擇交由德系品牌BOSS打造，並全程由德國總部監製。典禮上的黑色絲瓜領正裝，以修身版型搭配單釦設計，增添整體洗鍊摩登感，外套左襟內裡更貼心繡上「Kai & Alyssa」字樣，以靠近心臟的位置，寫下兩人的幸福誓言。而派對上的深藍色格紋套裝，係採用義大利布廠的珍稀布料打造，上身以可修身的十字領側邊開衩細節妝點，再配上米黃色珠母貝鈕扣，散發瀟灑紳士風度。

(中時 )