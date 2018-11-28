為主人付出一輩子 顧田狗變寵物個性更溫馴

「小黑」改當家中寵物狗後，個性變得更溫馴愛撒嬌。（林雅惠攝）

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童丙輝說，「小黑」與他形影不離，被友人笑稱是他的最佳情人。（林雅惠攝）

家住高雄市美濃區的童丙輝因家中農田作物經常被動物破壞，10年前童開始訓練一群顧田犬，並在工作之餘邀朋友當馴犬師帶狗群到山上集訓，原本這群狗是為他工作，2年前因狗狗年紀已大，紛紛送人飼養，其中「小黑」機靈聰明，幫他驅走不少入侵者，童丙輝決定留他當寵物，疼它愛它，陪伴它走完一生。

從事機械工程的童丙輝與朋友在工作之餘對馴犬有濃厚興趣，正好童家有一片田地經常被猴子、山豬入侵破壞農作物，童丙輝於是養一群米格魯小獵犬，從小訓練它們驅趕入侵動物，讓這群小獵犬成為最佳顧田犬。

這群顧田犬隨著歲月流逝年紀增長，體能及靈敏度逐漸衰退，童丙輝為了讓它們休息，紛紛將身邊的米格魯送給朋友飼養，唯一留在他身旁的就是一隻「小黑」米格魯，童丙輝決定好好疼惜「小黑」，讓它晚年能有好的安養及生活品質。

童丙輝說，早期他把「小黑」視為顧田犬，現在「小黑」是他最疼愛的寵物，「小黑」之所以受寵，是因為它聰明伶俐，反應機靈，在

在田裡探險宛如變身羚羊，驅走不少入侵者，如今雖然年邁體衰，行動不如往常俐落，但它非常忠誠，因此決定要陪它到終老。

童丙輝表示，「小黑」是隻母犬，2年前不再讓它出去巡田，改當家中寵物狗，似乎「小黑」感受到他的愛，個性變得更溫馴愛撒嬌，不論他走到哪，「小黑」就跟到哪，即便他要開車、騎車外出，「小黑」也會立即跳上車，「小黑」與他形影不離，被友人笑稱是他的最佳情人。

(中時 )

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