棒球》張育成難忘再見轟 期許開季上25人名單

2018年11月27日 21:06 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

效力美國職棒印地安人小聯盟球隊的旅美好手張育成，今天舉行返台記者會，分享本季旅外點滴及心情，他透露敢用英文和教練、隊友溝通，幫助他找出問題的答案，是和過去相比很不一樣的地方，他也自己立下另一個目標，就是拚明年站上開季25人名單。

張育成透露，今年一開始打擊遇到低潮，透過「把球往天空打」改成「把球打平」的軌跡做些調整，總算順利度過低潮，自己5月份對白襪3A球隊擊出再見全壘打的比賽印象最深刻，因為是自己生涯首度擊出再見全壘打。

「當時我準備進入打擊區，內心想著既然是最後一局，就不要有太多壓力，照平常來打就好。」張育成表示，「投手第1球是壞球，我就設定內角紅中這塊，下一球就我往期望的位置投過來，順利敲出再見轟。」

另一位旅美好手胡智為大約一周前被光芒隊交易到印地安人隊，張育成對此表示很開心，認為胡智為是一個懂很多的球員，剛開季的時候有碰到他，當時自己打擊陷入低潮，便有問他是否是心裡太急、太想表現，「學長講話很直接，對我的提醒很有幫助。」

張育成表示，今年個人進步最大原因，主要還是和大聯盟春訓和大聯盟等級球員一對一守備訓練，跟著大聯盟球員跟教練一起學習，敢用英文和他們溝通，讓他在各方面球技都有明顯提升，「現在就是做好自己本分，心態上不要鬆懈跟難過，給自己一個目標、每天做好準備，期許明年站上開季25人名單。」

(中時電子報)