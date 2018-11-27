日本宮崎縣寧靜小鎮 驚傳滅門7屍命案

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日本九州宮崎縣26日驚爆滅門血案，警方在一個寧靜小鎮的民宅內發現6具遺體，其中5人來自同一家族，另1人則是該家族的友人，遺體上均有致命刀傷。同日警方又在距離事發現場2.5公里的一條橋下發現另一具遺體，據信死者為該家族的次子，案件暫列為兇殺案偵辦。

發生滅門血案的民宅位於高千穗町，家屬因當日早上聯絡不到親人，於是報警。警方上門調查時，先在屋外發現1具女性遺體，之後又在屋內發現另2具女性和3具男性遺體，其中1名受害者是個小女孩，年齡介於7歲至12歲間。

死者分別為72歲屋主飯干保生、妻子實穗子、屋主次子的妻子、兒子及女兒，另名死者則是飯干家族的朋友松岡史晃。傍晚十分，警方在一個停車場發現飯干保生42歲次子昌大的車，而昌大伏屍附近河川橋的河邊，不排除是自殺。警方現正驗屍以確認其身份。

鄰居透露，飯干保生平常會牧牛，還會栽種茶葉等農作物，是當地農業協會會員，做事認真。次子昌大則是貨車司機，前幾日才參加公司的員工旅遊，鄰居形容他們一家看起來相處和睦。

高千穗町鄰近觀光勝地高千穗峽，以風景優美的梯田聞名，這起血案為當地帶來不安氣氛。一名計程車司機表示，透過無線電得悉殺人案後，讓他感覺不寒而慄，又指政府呼籲民眾鎖好門窗、提高警覺。當地居民指該區向來和平寧靜，很少發生罪案，兇殺案讓居民非常恐懼。

(中時 )

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