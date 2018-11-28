冬天來圍爐 吃到幸福羊肉爐

2018年11月28日 07:24 中時 林和生

用大骨熬煮多小時的湯頭是整鍋羊肉爐的靈魂。（林和生攝）

許月珍重視肉品來源，從事餐飲至今，羊肉供應商從沒換過。（林和生攝）

「湯頭要甜沒有撇步，就是用時間去熬」，經營羊肉料理超過15年的老闆娘許月珍，從夜市一處小攤位起家，如今在屏東市開起一間店面，累積不少忠實顧客，尤其天氣轉涼之際，老饕紛紛上門，一同圍爐品嘗這幸福滋味。

許月珍強調，羊肉湯是整個羊肉爐的靈魂，寧願用超過8小時的慢火熬煮，而不添加味素提味，顧客吃到的甜味都是從羊骨中自然提煉，因為他們相信，最笨的方法能做出最真誠的味道。

從沒想過速成，下午才營業的門面，堅持早上就到店裡準備，除了湯頭要好，肉品來源也不馬虎，從事餐飲至今，羊肉供應商從沒換過，許月珍透露，多次有業務兜售便宜羊肉，品質雖然不差，但她總揮手拒絕，就是擔心沒有合作過的對方偷斤減兩，間接毀了商譽。

店內食材以天然為主，不販售加工食品，連最基本的麵線，都特地從嘉義選購手工麵線，這樣幾近偏執的堅持，讓她回客率高；她覺得從事餐飲業必須精益求精，從不設限口味，若有顧客反應，就會親嘗後進行修正，要求好還要更好。

舊名「合口味」，原意是要「呷合人客口味」，這以客至上的宗旨，近期悄悄改名叫做「幸福羊肉爐」，就是希望全家團圓、一起圍爐品嘗這好滋味，一起感受幸福感覺。

店名：幸福羊肉爐

營業時間：15：30-24：00（周一店休）

店址：屏東市瑞光路2段432-1號

價格：排骨羊肉爐350元、帶皮羊肉爐450元

電話：（08）738-0855

(中時 )