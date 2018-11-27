同安「二手管樂」獲邀教育部表演 力展偏鄉學生軟實力

2018年11月27日 22:33 中時 謝佳潾

同安國小管樂社不僅以「生鏽、二手樂器」在各式比賽中脫穎而出，27日更獲樂器銀行邀請至教育部表演，且還是以「親師生」的組合出席，由此可見，同安的管樂風潮已非瘋迷全校，而是連家長也瘋狂，寓教於樂的氛圍連外校師生都羨慕。

同安國小蔡信東指出，管樂社是因9年前莫拉克風災的善款而成立，雖然樂器大多生鏽，但是大家愛物惜物、使用得很開心也很滿足，而今年在申請到教育部的二手樂器後，無不如虎添翼般讓小朋友的「音樂夢」得以再延續。

「二手樂器是機會教育！」蔡信東說，學校從不以樂器的品質來論斷演奏的好與壞，反而藉此不斷地強化孩子們永不放棄的毅力，每個人的天生條件都不同，但做每一件事的成果都是看努力的程度而非本質，就如演奏二手樂器般，只要肯學習，依舊能奏出美麗樂章。

同安的「二手管樂精神」不僅在各項音樂賽事中受肯定，也讓教育部看見，並獲教育部全球首創、結合實踐大學與樂器產業界成立的「中華民國教育部樂器銀行」邀約至部會表演，此消息傳回學校後，不僅全校師生與有榮焉，連家長都感動不已。

同安國小指出，管樂社的成功，實則獲到不少家長支持，因此此次北上表演，特別邀請家長一同出席演出，並以「親師生」的組合讓大家看見同安管樂的向心力，且藉此更強化二手管樂也能出頭天的信念。

(中時 )