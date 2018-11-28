潮州綠地變藍天 新鎮長周品全將招商開源拚福利

潮州鎮長當選人周品全（右三）在父（左二）、母（右二）及妻子（左三）的支持下，不僅將綠地變藍天，更要招商拚建設。（謝佳潾攝）

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潮州鎮長選戰開打之初，地方傳言是民進黨的分裂戰，大家都在看脫黨參選的鎮代潘素霞與有黨部支持的蔡恭泰如何對打，結果最後是由遲遲至登記日才公開參選的國民黨籍周品全出線，而他不僅將綠地變藍天，更強調要招商拚建設、爭取社會福利翻轉潮州。

周品全不僅是前鎮代、還在公所上班20逾年，他說，他是真正的土生土長潮州人，出生、求學、工作都在潮州從未離開過，所以在決定參選後，有很多朋友、同事主動當他的「分身」幫拉票，因此他不靠「空戰」也不行銷，靠的是多年來的紮實服務，令人信服又印象深刻。

他指出，其實1年前黨部就四處徵招人選鎮長，他也是名單之一，但父母親希望他穩扎穩打選代表就好，但他聽到大家都「卻選」，心裡感到不是滋味，心想國民黨不應這麼遜色，因此他只開出一個條件，若他雙親同意，他就跳出來選。

經過2個月的抗戰後，周品全在黨內低迷期跳出來選鎮長，而當時地方都還在看「綠營廝殺」，他便默默地勤跑基層，不僅將自己的基底打得更穩、也擴散出去，直到投票日那天順利取得鎮長寶座。

「不只要綠地變藍天，更要翻轉潮州！」他說，他要透過招商開源拚建設及生育補助、育兒津貼，並建置門診專車、托老中心顧長輩，潮州雖無回饋金可拿，但有商業用地可以增商機，潮州可以很不一樣。

(中時 )

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