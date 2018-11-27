半夜人妻約住家喝酒 男到了卻被醋夫「刷GG」

2018年11月27日 22:20 中時電子報 柯毓庭

台中一對林姓、張姓夫妻都在一間酒店擔任幹部，並因此認識常來光顧的廖男。由於廖男光顧頻繁，林男質疑他對妻子有意思，要老婆以請林男喝酒為由誘騙廖男出門後，再夥同3名友人凌虐廖男，並要廖簽本票15萬。台中地院今(27日)依恐嚇、傷害等罪判林男8個月徒刑須入獄，另依傷害罪再判刑10月，可易科罰金30萬元；林妻及另三名友人則各判7至10月不等徒刑，可易科罰金。

據判決書指出，33歲的林男與31歲的張女在酒店擔任幹部，去年林男因發現酒店常客廖男很常來消費，質疑廖對老婆有非分之想，便於同年9月22日，找來三名友人，要張女以喝酒聊天為由，約廖到租屋處。

廖赴約後，卻遭林男等4人凌虐，其中一人甚至拿刷子刮刷廖的生殖器，再命令廖自己用辣椒水、鹽水沖洗受傷處，若不從就會遭打，廖因此在頭部、手部、背部和生殖器都有明顯外傷。

虐待完廖男後，林更拿走廖的行車駕照、郵局存摺等，並要廖男簽下5萬、10萬的本票各1張，並要廖支付他們的檳榔、酒水等共3000的費用後，才在上午7時許離開，後廖男並未報警。

同年月23日，先前夥同林男凌虐廖的其中一人，又夥同其他不知名人士跑到廖男位於南投魚池鄉的住所前灑冥紙，廖看到冥紙後心生恐懼，才報警處理。林男等5人到案後對犯刑坦言不諱，台中地院考量林等5人除了設計仙人跳，更糾眾傷害、私刑拘禁、恐嚇取財，但有與被害人達成民事和解，今依傷害、恐嚇、妨害自由等罪判處5人。全案可上訴。

(中時電子報)