選輸就說要移民 愛台獨還是愛台灣？

2018年11月28日 07:22 中時 季節

11月24日9合1選舉民進黨再度大敗，選後網路上看到大批偏綠民眾揚言想要移民，甚至連前民進黨立委，現任華航子公司華旅網際旅行社董事長謝欣霓，也在臉書上宣稱想移民。這樣的現象，不禁讓人懷疑，到底誰才真正愛台灣？恐怕不是平常不斷這樣講，綠營一選輸就揚言要移民的綠色選民。

綠營和獨派支持者常常罵藍營支持者不愛台灣，認為綠營的主張才是愛台灣的表現，可是如果真的愛台灣的話，怎麼會因為換個黨執政就立刻想要移民不想留在台灣了？

儘管在全球化地球村的年代，移民不稀奇，但除了戰亂中的難民出逃外，移民通常是基於經濟考量，即出國後可以得到更好的工作。難道24日的選舉一結束，這些偏綠民眾前一天還無法在國外找到太好的工作，後一天馬上就突然可以找到了？

顯然不是，他們想移民，明顯就是因為無法接受綠色政權落敗，國民黨當道，但這是否也顯示了，綠色選民平常口口聲聲說愛台灣，其實愛的根本只是台獨政權而不是台灣？否則真愛台灣的話，何必一換個黨執政就馬上想要離開台灣？

更有甚者，不少偏綠民眾平日口口聲聲痛批如今的大陸和昔日的國民黨政權不自由民主，結果如今選完結果不如他們的意，馬上各種痛批智力測驗未過的言論都出來了。

然而在世界上所有的民主國家，主要政黨都有不同的意識形態，有左派有右派，有保守派有自由派，不同身分的選民基於自身不同的偏好或立場需求，投給不同的政黨，再正常不過，怎能因為別人投的政黨跟你不一樣，就認為別人都是愚民？

會講出這種話的人，平日口口聲聲自由民主進步思想，其實滿腦子專制獨裁威權思維，認為只有自己是對的自己最聰明，別人跟自己想法不同就是錯的就是愚民。

儘管偏綠選民會認定國民黨曾是威權政黨，所以不該投給這樣的黨，但如果要講歷史，美國民主黨曾經支持蓄養黑奴，為此和林肯總統帶領下偏向支持解放黑奴的共和黨對立，搞到打了南北戰爭。但如今反過來，民主黨對非裔美國人態度更友善，難道非裔美國人還要被歷史綁架，非要繼續挺共和黨？

不僅如此，歷史上曾經威權統治一黨專政過的蒙古共產黨、匈牙利共產黨和墨西哥革命黨，在國家民主化後，也都曾經再度得到人民信任，重新執政，可見在國際民主政治運作上，絕無曾經威權統治過的政黨，就沒有資格重新執政的共識，會有這種想法的人，顯然缺乏足夠的國際觀。

(中時 )