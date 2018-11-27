美國安智庫：美軍海外基地擋不住中俄導彈群集攻擊

2018年11月27日 22:33 中時電子報 盧伯華

美國多年來對於北韓導彈可能襲擊美國西岸極為擔憂，其實美國真正該憂心的是中國與俄羅斯大量的導彈庫存，它們嚴重地威脅美國在歐亞大陸的美軍海外基地。

據《國家利益》報導，大規模巡航導彈或無人機攻擊，能摧毀美國海外基地與其運作所需的堡壘、機場、港口和物資供應站。美國國家安全智庫「華盛頓戰略與預算評估中心」(CSBA)的研究報告指出，後冷戰時代國防部的導彈防禦重點在於攔截陸基和海基動能武器，而除了海軍之外，沒有任何其他軍種能夠開發出對抗巡航導彈大規模攻擊的對策。

這份題為「空中與導彈防禦的十字路口：捍衛美國海外基地的新概念和技術」的報告指出，中國擁有1500多枚彈道導彈，包括一些射程長達3000多公里的「東風-26」中程彈道導彈，它們可以直接攻擊關島的美軍基地。此外中國還擁有數千枚空射巡航導彈，包括射程超過1500公里的「長劍-20」巡航導彈。俄羅斯則有陸基「伊斯坎德爾」(Iskander)短程彈道導彈，以及空射的「匕首」(Khinzal)高超音速武器，都可以威脅歐洲的美軍基地。中俄兩國現在正開發可以進行遠程攻擊的武裝無人機。

中國的長劍-10長程巡航導彈。（圖／新華社）

有「關島快遞」之稱的東風-26彈道導彈。（圖／新華社）

報導說，美國導彈防禦局(Missile Defense Agency)的任務是防禦戰略彈道導彈，但它沒有足夠的專業與資金來開發對抗大規模巡航導彈攻擊的系統，以保護美軍海外基地。因此這個任務便落到陸軍身上，由他們提供陸基防禦導彈和巡航導彈，現在陸軍有50座愛國者導彈防禦系統，以及480枚發射器和1200多枚攔截導彈。不過它們價格昂貴，而且它們的綜合戰力不足，在發生大國之間戰爭時無法保護美國和盟國的空軍基地與基礎設施。

至於終端高空防禦系統(THAAD)，美國陸軍目前只有7座、共42個發射器和500個攔截導彈，陸軍曾表示還需要兩座，但75億美元的價格實在太貴。問題更大的是，還缺乏用以協調各種防禦傳感器和武器的基地防禦戰管系統。

戰略與預算評估中心認為，應該建立一個針對大規模導彈攻擊的防禦系統來保護海外基地，有內外兩個防守圈。外圈由衛星和無人機組成，以綜合戰鬥指揮系統將傳感器連接到戰機和配備攔截器的無人機，在彈道導彈最脆弱的升空階段予以擊落，或在敵方發射巡航導彈之前擊落敵方飛機。內圈也差不多，要增加無人機和地面導彈防禦系統，配備高能雷射武器或高功率微波武器，甚至還能用陸軍榴彈砲發射高速投射彈(HVP)打擊巡航導彈與高超音速飛行器。

當然，這一切都需要開發必要的無人機、激光、攔截導彈和微波武器。第一步是將挑戰定位為敵對方的制導武器的大規模群集攻擊，「投資非動能和動能系統以抵禦日益增長的巡航導彈和無人機攻擊威脅，才能為國防部維持戰略基地創造更強大的防禦能力。」

(中時電子報)