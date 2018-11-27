立委不滿報告 調查小組千字文回應：普悠瑪主風泵異常內容將納詳細報告內

2018年11月27日 22:50 中時 張理國

普悠瑪油冷卻器（政院提供）

行政院長賴清德今赴立院進行「1021普悠瑪事故等東部交通輸運問題」專案報告，立委鎖定主風泵異常問題，但交通部長吳宏謀卻一問三不知，政院普悠瑪小組晚間發表千字文新聞稿，強調立委關切主風泵異常問題，政院調查小組已曾就相關問題進行討論，並將納入詳細調查報告內。

立委不滿普悠瑪事故列車在開車前就已經知道事故列車的普悠瑪主風泵異常，而且還一次兩組，包含第一車和第八車都有問題，但台鐵和調查報告卻都未提，答詢的交通部長吳宏謀顯然狀況外，曾一度表示主風泵有問題就不應開車上路。

立委也不滿，出事的普悠瑪列車主風泵機件內，空冷除濕機濾網上，泥土、雜草、羽毛密布，但照片卻沒有被列進調查報告內，令人質疑是否另有隱情。

政院調查小組晚間發布新聞稿表示，有關主風泵過去故障情形，調查小組曾於今年11月20日第6次委員會議，就蒐集所得資料包括TCMS主風泵故障紀錄、動力車交接簿、主風泵故障處理方式等進行分析及討論，討論內容包括比對事故列車編組相關檢修紀錄（含履歷簿、二、三級保養及動力車交接簿）自105年1月29日迄今，有關類似之主風泵故障紀錄，最早發生於今年5月28日，至事故發生，共累計5次故障紀錄。

另外，有關主風泵異常強制停機情形，台鐵局曾透過司機員在職訓練，教導司機員按「普悠瑪傾斜式電聯車維修手冊Rev0」規定，重置BOUN開關，重新啟動主風泵。

調查小組並指出，台鐵局機務處今年8月24日曾行文廠商，述明主風泵相關缺失故障並要求改善，雙方仍就相關故障紀錄及原因檢討中，尚無結論。

調查小組也說，有關調查事實發現「主風泵過去曾發生異常但未真正找出原因並予修復」乙節，從主風泵外觀及特檢拆卸的油冷卻照片觀察，可能有溫度過熱造成的異常情形，至於何以溫度過熱及異常，調查小組已要求台鐵局應即要求廠商依約儘速找出主風泵異常原因並採取必要維修措施，改善故障情形。

調查小組進一步指出表示，有關事故列車維修保養作業，調查小組曾調閱紀錄，並詢問台鐵局相關人員，台鐵局依報部核定之鐵路機車車輛檢修週期進行各級保養，事故普悠瑪列車（TEMU2007、2008編組）於104年10月20-29日進行第一次3A級保養（3年期保養），其4級檢修（6年期保養）預定108年辦理（扣除「滯留天數」195天），尚無逾期情事。

調查小組說，經調閱事故列車TCMS資料，顯示第1、8車主風泵於前一任務（110B車次）即強制停機，惟110B車次司機員並未於動力車交接簿記載，其後之機務段檢車員及6432次司機員所作發車前檢查（查無書面表單紀錄）並未予以有效處置，按台鐵局表示，於列車整備完畢後向樹林調車場號誌控制室轉報行控室調度員，於出發號誌機顯示進行號誌後開車。調查小組已要求台鐵局務必做好車輛出發前的檢查和整備，確定車輛設備狀況無虞才能發車。

此外，調查小組也重申，按國際間重大運輸事故調查及飛安會進行之事故調查慣例，事故調查之目的絕非在於追究個人或組織之責任，而是要釐清事實，探討真正事故原因，找出問題並提出改善對策，以避免類似重大事故的發生。

(中時 )