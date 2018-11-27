大學IT職員偷吃學妹害懷孕 學校機房當砲房 小三泣訴：他都不戴套

2018年11月27日 23:14 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

香港一名34歲離婚單身女子Kay，在交友軟體遇到任職於香港教育大學的已婚學長，兩人天雷勾動地火，男方多次帶她到學校的電腦機房偷歡，女子甚至還懷了小孩。她指「兩人每次性交都無用安全套，因為男子想要孩子。但後來男方竟要她去墮胎，女子不禁懷疑對方只當她是性伴侶，事後香港教育大學回覆，若有人濫用校園設施或涉及行為不當，可被紀律處分。

女子指，「他很喜歡那種刺激感」，兩人第一次嘿咻就是男子帶她到學校一間需要職員過卡的房間，半年來兩人至少發生二、三十次都在男子宿舍和學校server房。」

34歲的上班族Kay，跟前夫育有一名7歲兒子，三年前離婚，兒子歸前夫撫養。今年4月，她在網路交友遇到38歲的陳姓學長，短短半年內，便發展到肉體關係。「他提及跟太太已到冰點狀態，夫妻幾乎沒有性生活，太太也不易懷孕，十年來都未曾生育。」

壹週刊NEXT報導，陳在香港教育大學資訊部門任職，工作關係必須24小時駐校，今年四月開始，他帶著Kay多次前往學校電腦機房嘿咻。事後也淡定熟練的預備好紙巾，讓女子懷疑他如此駕輕就熟。女子問為何不到酒店開房，他答酒店可能不太衛生，又表示「這裡」，讓Kay感到很詫異，難道自己連數百元也不值？」

女子還說，「他每一次性交都無用安全套，因為他一直以來想有小孩，所以自己亦無服食避孕藥。」十月底，Kay得悉懷孕後興奮不已，男方亦承諾負責任。他說「兩夫婦關係應該會有個了結」，但不久男方態度卻大幅轉變，還要求她趁懷孕初期盡快墮胎，但Kay覺得太離譜，不禁懷疑對方只當她是性伴侶。

女子堅持生下小孩，但身邊朋友卻認為她愚蠢，為何要為有婦之夫生小孩，她承認自己做小三，也知道做第三者是不對的，但因為男方給太多承諾，才沉淪在這段關係中。而香港教育大學稱，若有人濫用校園設施或涉及行為不當，可被紀律處分。

(中時電子報)