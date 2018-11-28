老化＋肥胖 40歲以上男性「小弟弟」最易出現2大病

熟男每5人有1人小便不順、受「鳥氣」，小心婚姻亮紅燈。(圖／shutterstock)

友善列印
中時電子報
／編輯、／文

40多歲的小陳是位公車司機，平日就有頻尿的問題，小便又時常滴滴答答尿不乾淨，工作時得常常找廁所，曾經慘遭乘客客訴。日前老婆帶著小陳看診，兩人支支吾吾難以啟齒，最後老婆索性對醫師抱怨：「老公的『小弟弟』慘變睡美人，怎麼喚都喚不醒！」原來小陳還有勃起功能障礙，導致夫妻關係亮紅燈。

春宵一刻值千金，但不少上了年紀的男人容易在關鍵時刻心有餘而力不足；隨著年紀增加，攝護腺肥大發生機率也跟著提升。但礙於面子問題，加上風俗民情較保守，不少男性選擇隱忍不就醫，讓婚姻陷入「性」福危機。

台灣男性學醫學會理事長張宏江表示，根據國內外研究報告及最新人口統計，全台40歲以上男性，超過155萬人同時有「勃起功能障礙」與「攝護腺肥大伴隨下泌尿道症狀」，相當於每5人就有1人深受兩大共病的困擾。

●老化＋肥胖　40歲以上男性易受兩大共病所擾

耕莘醫院泌尿外科部主任廖俊厚指出，勃起功能障礙和攝護腺肥大有不少共同的成因，包括年齡和肥胖，導致這兩個疾病容易同時出現在男人身上；若是有代謝症候群、高血壓、糖尿病及體重過重的男性，也更容易有兩大共病。

德國研究指出，40多歲男性將近1成有勃起功能障礙，到了70～80歲，更高達一半以上的男性無法順利勃起。同一研究指出，有勃起功能障礙的30多歲男性，近4成伴隨有下泌尿道症狀的問題，50多歲的患者更高達7成有共病困擾。

雖然勃起功能障礙和攝護腺肥大不是互為因果的關係，但廖醫師建議，如果出現其中一個問題，門診治療時最好做整體評估。一方面目前「PDE5抑制劑」藥物能夠同時改善這兩大共病；同時還要注意治療攝護腺肥大，有些藥物或手術可能影響性功能。

●真假「藥」辨識　偽藥恐傷命根子、要人命

不過，現實情況是不少男人寧可犧牲「性」福，也不願主動就醫，更糟糕的是，近來偽藥風波不斷，尤其男性功能藥物更是氾濫。

例如有些壯陽藥含局部麻醉劑，藉由延緩男性生殖器的敏感度，延長勃起時間，但長期使用恐造成陰莖搔癢、起疹子、甚至腫脹疼痛，如果患有心血管疾病，更可能因此喪命。

廖俊厚表示，目前針對勃起功能障礙的合法藥物只有PDE5抑制劑，國內有3種藥物是使用這種成分；另外也有針對睪固酮低下的補充藥物。

但醫師提醒，即使是處方用藥，用藥前建議還是就醫問診，不可當成保健品吃，因為有些藥物混用可能出現副作用，例如PDE5抑制劑和心血管藥物會產生交互作用，建議還是要請醫師評估身體狀況再考慮服用。

●自我評估勃起功能、攝護腺症狀

醫師也建議，男性朋友可以自我檢測勃起功能及攝護腺狀況，如果出現危機，應勇於就醫，及早治療。

在「國際勃起功能指標量表（IIEF）」中，依答案選項由左至右依序為0～5分，滿分25分，若5題得分加總低於或等於21分，可能有勃起功能障礙的現象。

(中時電子報)

國際勃起功能指標量表。(圖片來源：台灣男性學醫學會提供）
勃起硬度級數表。（圖片來源：台灣男性學醫學會提供）
攝護國際腺症狀評分問卷。（圖片來源：台灣男性學醫學會提供）

更年期男性想「性福」　靠關鍵３飲食
「攝護腺肥大男」連吃4天燒酒雞　小便竟解不出來！專家跟你說原因
性生活美滿看「次數」？專家說重質不重量
研究：男性有勃起障礙 罹患心臟病、中風風險恐增２倍
別忽視早起的「鳥兒」！從「晨勃」看你的健康狀況

文章來源：※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

創新健康照護模式 結合醫療物聯… 影》他真的兌現承諾跳愛河了！呼…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。