老化＋肥胖 40歲以上男性「小弟弟」最易出現2大病

2018年11月28日 00:01 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

40多歲的小陳是位公車司機，平日就有頻尿的問題，小便又時常滴滴答答尿不乾淨，工作時得常常找廁所，曾經慘遭乘客客訴。日前老婆帶著小陳看診，兩人支支吾吾難以啟齒，最後老婆索性對醫師抱怨：「老公的『小弟弟』慘變睡美人，怎麼喚都喚不醒！」原來小陳還有勃起功能障礙，導致夫妻關係亮紅燈。

春宵一刻值千金，但不少上了年紀的男人容易在關鍵時刻心有餘而力不足；隨著年紀增加，攝護腺肥大發生機率也跟著提升。但礙於面子問題，加上風俗民情較保守，不少男性選擇隱忍不就醫，讓婚姻陷入「性」福危機。

台灣男性學醫學會理事長張宏江表示，根據國內外研究報告及最新人口統計，全台40歲以上男性，超過155萬人同時有「勃起功能障礙」與「攝護腺肥大伴隨下泌尿道症狀」，相當於每5人就有1人深受兩大共病的困擾。

●老化＋肥胖 40歲以上男性易受兩大共病所擾

耕莘醫院泌尿外科部主任廖俊厚指出，勃起功能障礙和攝護腺肥大有不少共同的成因，包括年齡和肥胖，導致這兩個疾病容易同時出現在男人身上；若是有代謝症候群、高血壓、糖尿病及體重過重的男性，也更容易有兩大共病。

德國研究指出，40多歲男性將近1成有勃起功能障礙，到了70～80歲，更高達一半以上的男性無法順利勃起。同一研究指出，有勃起功能障礙的30多歲男性，近4成伴隨有下泌尿道症狀的問題，50多歲的患者更高達7成有共病困擾。

雖然勃起功能障礙和攝護腺肥大不是互為因果的關係，但廖醫師建議，如果出現其中一個問題，門診治療時最好做整體評估。一方面目前「PDE5抑制劑」藥物能夠同時改善這兩大共病；同時還要注意治療攝護腺肥大，有些藥物或手術可能影響性功能。

●真假「藥」辨識 偽藥恐傷命根子、要人命

不過，現實情況是不少男人寧可犧牲「性」福，也不願主動就醫，更糟糕的是，近來偽藥風波不斷，尤其男性功能藥物更是氾濫。

例如有些壯陽藥含局部麻醉劑，藉由延緩男性生殖器的敏感度，延長勃起時間，但長期使用恐造成陰莖搔癢、起疹子、甚至腫脹疼痛，如果患有心血管疾病，更可能因此喪命。

廖俊厚表示，目前針對勃起功能障礙的合法藥物只有PDE5抑制劑，國內有3種藥物是使用這種成分；另外也有針對睪固酮低下的補充藥物。

但醫師提醒，即使是處方用藥，用藥前建議還是就醫問診，不可當成保健品吃，因為有些藥物混用可能出現副作用，例如PDE5抑制劑和心血管藥物會產生交互作用，建議還是要請醫師評估身體狀況再考慮服用。

●自我評估勃起功能、攝護腺症狀

醫師也建議，男性朋友可以自我檢測勃起功能及攝護腺狀況，如果出現危機，應勇於就醫，及早治療。

在「國際勃起功能指標量表（IIEF）」中，依答案選項由左至右依序為0～5分，滿分25分，若5題得分加總低於或等於21分，可能有勃起功能障礙的現象。

(中時電子報)

國際勃起功能指標量表。(圖片來源：台灣男性學醫學會提供）

勃起硬度級數表。（圖片來源：台灣男性學醫學會提供）