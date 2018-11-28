吳音寧挫ㄟ等！ 新科藍營議員磨刀霍霍

被視為民進黨慘敗的六大戰犯之一：北農總經理吳音寧。（圖／鄧博仁攝）

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中時電子報
/綜合報導

北農總經理吳音寧被網友列為民進黨慘敗六大「戰犯」之一，檢討聲音不只在出現在綠營支持者；藍營也不容有年薪250萬的所謂「高級實習生」總經理存在。對此，國民黨新科市議員游淑慧 就主張修法拿掉吳音寧保護傘，即降低「持股比例」的規定，用最快方式，讓北農吳音寧回歸監督；徐巧芯亦主張終結「吳音寧亂象」，避免類似的荒謬事件再度發生。

吳音寧取代韓國瑜擔任北農總經理職務，事件前後發生不懂農產運銷、不懂財務報表、拒不赴議會備詢等諸多爭議話題；更嚴重的是北農拍賣價偏低，導致農民「損失慘重」。高雄、雲林、彰化等農民不滿聲音高漲，影響民進黨在九合一大選慘敗，吳音寧也被網友稱是「國民黨最大的推手」、「民進黨垮台的一步」。

雖然吳音寧是促成「韓流」旋風推手之一，但國民黨對吳音寧「肥貓」象徵除惡務盡企圖顯露無疑。北市新科市議員徐巧芯質問，為何吳音寧可以「依法不用備詢」？她要求提案修法「台北市政府投資事業管理監督自治條例」第九條當中規範，市政府資本額未超過50%下修為20%且為「公用事業」之投資事業，其總經理應列席市議會備詢；游淑慧亦加入監督吳音寧行列，要求「直球對決，修法拿掉吳音寧保護傘」，對法「台北市政府投資事業管理監督自治條例」第九條擬定修改版本，立即尋求其他支持附署。

面對逼退聲浪，吳音寧是否再度頑抗？北農29日舉行董事會將是觀察重點，北農董事長、台北市工務局長彭振聲雖稱，29日董事會不會針對總經理人事案進行討論。但最終去留時間點，應取決吳音寧自身判斷，議員想再次炮轟她情景恐難出現。

(中時電子報)

文章來源：徐巧芯臉書

文章來源：游淑慧臉書

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