影》他真的兌現承諾跳愛河了！呼喚王世堅一起來

影》他真的兌現承諾跳愛河了！呼喚王世堅一起來。（圖/翻攝自Crazy熊 YouTube）

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中時電子報
恭賀韓國瑜當選高雄市長，允諾網友要跳愛河！（影/Crazy熊 YouTube）

九合一選舉落幕，高雄市長韓國瑜成功翻轉高雄，讓高雄綠地變藍天，早在選舉前夕，有不網友紛紛拋出「祭品文」，近日有一名綽號「Crazy熊」率先PO出跳愛河的影片，還打趣說，「接下來就等世間情來跳了」，影片一出讓許多人看了笑翻。

綽號「Crazy熊」的韓國瑜粉絲選前在臉書發下豪語，假如韓國瑜當選他就跳愛河，近日他就在臉書社團爆廢公社和YouTube上分享自己兌現承諾的影片。「Crazy熊」於25日，高雄的氣溫只有20度時穿上潛水衣，在12名友人和遊客面前豪邁「噗通」一聲跳進愛河內，但沒想到上岸後，發現愛河「上面沒味道，下面一層油，沒唬爛」、「整身變超臭的，身上還有一層油，回家洗了3遍澡才沒味道」。影片一出，馬上吸引許多網友觀看，還紛紛笑說「真男人，說到做到」、「為什麼要做傻事，那個水真的很髒呢」。

還有更多人忙著吐槽王世堅，「不像某人不敢跳」、「恰吉別躲了，敢說要敢做」、「恰吉看到了沒」。

韓國瑜當選後也請王世堅在他上任首日跳愛河，不過，王世堅26日在節目《鄭．知道了》中澄清「跳海只是個形容詞」，他27日時又在臉書上澄清本次選舉賭注就只有「讓柯文哲落選，王世堅剃光頭」，「阿堅沒有主動打賭的事請不要塞在阿堅嘴巴，不論是吞曲棍球、跳愛河。」

(中時電子報)

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