朝聖禿頭市長吃美食！粉絲搶點「韓國瑜吃過的滷肉飯」

2018年11月28日 00:04 中時電子報 林郁庭

一碗滷肉飯暴紅 韓粉搶點「韓總吃過的」（影/中天新聞YouTube）

老闆說客人都會問他「韓總都吃了什麼？」他就會回應「那你就吃韓總套餐好了」，有滷肉飯、煎魚肚還有綜合湯。（圖/翻攝自中天新聞YouTube）

韓國瑜魅力紅不讓，他當初南下高雄時，曾說過自己連一碗滷肉飯的資源都沒有，熱情的高雄鄉親，就主動請他到苓雅區一間小吃店吃滷肉飯，讓「韓總套餐」暴紅。許多韓粉也共襄盛舉，來高雄遊玩時，指定要到這家店點「韓國瑜吃過的滷肉飯」。

《中天新聞》實際到店家採訪，有民眾開心說，他的LINE群組裡都在分享要來這一家店吃。小吃店老闆也說，「剛才還有為了韓總，特地從台北來的客人，本來還不知道在哪，一看到我就馬上直呼，對對對對就是這個老闆。」老闆說客人都會問他「韓總都吃了什麼？」他就會回應「那你就吃韓總套餐好了」。老闆說，韓國瑜每次來都會點一碗滷肉飯、煎魚肚還有綜合湯。

老闆說韓國瑜去年底第一次到這裡用餐，沒想到一試成主顧，之後就每兩個禮拜至少來2次，也讓他的小吃店人氣跟著紅不讓，有許多韓粉都會專程慕名而來光顧，店內業績跟著長了2、3成，「店家發大財」。老闆還說，韓國瑜一開始來吃時，沒什麼人認識他，直到鳳山第一場造勢晚會結束後，韓國瑜中午再來吃的時候，「哇！造成暴動欸」。

美食攻略一出，馬上吸引許多網友留言，「要改市長套餐囉」、「可爱的老闆，竟然說哇，暴動啊，哈哈哈﻿」、「韓國瑜從參選到當選都還沒上任，高雄各行各業都在賺錢了﻿」、「我是香港人，特別為了支持韓國喻來過高雄旅行，也光顧了這家店吃滷肉飯」、「選舉前我也為了韓市長去吃了喔，尤其虱目魚非常肥厚👍」。

(中時電子報)