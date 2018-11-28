兩性專家7年前舉辦「沒有新郎」的婚禮　背後有洋蔥

2018年11月28日 03:08 中時 林淑娟

江映瑤劇中在浴室崩潰大哭。（公視）

江映瑤劇中被老公和閨密背叛。（公視）

兩性作家江映瑤最近演出公視探討50+熟齡議題的《8號公園》，劇中的她，老公和閨密外遇，遭受雙重背叛的打擊，還被小三登門嗆聲，刺到小孩夭折的最深痛處，因此在浴室崩潰大哭。江映瑤自我解嘲：「那一場我哭得好過癮，很有排毒效果！」

單身的江映瑤，7年前曾為了讓年邁的父母寬心無憾，舉辦一場「沒有新郎」的婚禮，江映瑤澄清，從來沒說過自己是「不婚主義」，也沒有放棄過愛情，「只是看多了見識廣了，比較難搞啦！」對於正陷入外遇困境的女性朋友，江映瑤建議，放不下就別勉強在一起，最糟糕的就是不分手，又每天提起對方的錯，這是互相折磨；若能放下，承認自己也有疏忽，互相珍惜，就不必跟自己過不去。

江映瑤回想當時被找來演「大齡公主」，自己都覺得驚訝，「我是上節目講話犀利的兩性專家耶！」結果演完也覺得怎麼可以傻成這樣，不過江映瑤直言，自己雖然可以一秒落淚，但要有「笑果」反而要慢慢培養氣氛，因為本人是很嚴肅，很不好笑的。但戈悌涵這個角色真的會讓大家忍不住發噱，「可以讓人笑可以說是這次演戲最大的突破，真的非常開心！」

被問到如何醞釀哭戲，江映瑤表示，當時順便把自己藏在心裡的髒東西都一起倒出來，包含失去了爸媽保護，忽然要擔起一切當大人的無助感，以及十幾年照顧家人的辛苦竟換來手足相告的無奈，都趁此機會好好的發洩了一次，也坦承：「我自身的情緒跟戈悌涵忽然被背叛的感覺很相通，其實哭出來是蠻健康的！」

在戲裡經歷了婚姻的背叛之後，江映瑤的心態也有一些轉變，甚至感謝第三者，讓自己看到事情的另一面，多了一份體諒，也說：「年紀越大，越沒有什麼『絕對』的堅持。」該劇每週一至週四晚間9點，公視頻道播出。

(中時 )