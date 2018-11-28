天成大飯店TICC世貿會館周四、周五晚間消費滿2千元加贈「主廚特製酸菜白肉砂鍋」

2018年11月28日 03:08 工商 張佩芬

時序入冬，進入冷颼颼的寒冷季節，令人不禁想大啖豐盛的鍋物暖胃又暖心，天成大飯店TICC世貿會館「翠庭」中餐廳為感謝舊雨新知的支持，特別延長周四、周五晚餐營業時段，並推出消費滿額贈活動，即日起至2019/2/1止，凡於周四、周五晚間在「翠庭」消費滿2,000元(不含酒水、服務費)即加贈「主廚特製酸菜白肉砂鍋」，價值580+10%。

「酸菜白肉鍋」起源於中國東北地區，由於東北冬季氣候嚴苛、漫長酷寒，不適植物生長，因此在冬季來臨前人們就會預先將白菜、蘿蔔等蔬菜，存放地窖中醃漬保存，每家也有不同的醃漬配方與手法。待冬季來臨，再將爽脆的醃漬青菜加入熱騰騰的火鍋中烹煮，便成為最祛寒的暖心聖品，流傳至今依舊是風味鍋物中的經典熱門款。

天成飯店集團中餐行政總主廚王書年，不以外叫的現成酸白菜為底，而特別去找尋老師傅傳承下來的醃白菜食譜，將特選大小適中的白菜與切塊的鳳梨、花椒、鹽以及些許高粱酒一塊醃漬，讓鳳梨的酵素慢慢滲入白菜當中，依照天候狀況，採天然發酵方式靜置14~30天，打造出酸味溫潤又帶有果香的爽脆白菜。

「主廚特製酸菜白肉砂鍋」 湯底為上等雞肉熬煮的濃郁高湯，加入自製的酸白菜，搭配富有嚼勁的黑毛豬白片肉與採豬絞肉、豆腐、麵粉調製後油炸的川丸子，搭配凍豆腐、豆皮等一同入烹煮，重現傳統酸白菜鍋的經典滋味，暖意十足、溫補身心。

消費者可以選擇現場使用或是領取兌換券於期限內使用完畢；讓您以熱呼呼的鍋物料理滋養身心，溫暖整個冬季。

(工商 )