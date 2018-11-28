越捷航空榮獲2018年「亞洲最佳空服員制服」獎

2018年11月28日 03:08 工商 張佩芬

【1120 越捷航空新聞稿附圖五】越捷冬季制服以紅色造型POLO衫搭配中長版合身大衣。圖：越捷提供

越捷空服員展示得獎制服。圖：越捷提供

2018年《NOWTravel Asia》雜誌近日於中國成都公佈年度NOW Travel Asia Awards得獎名單，越捷於頒獎晚宴中榮獲2018年「亞洲最佳空服員制服」，此獎項經由專業評審及雜誌讀者票選統計出結果。

越捷航空制服為歐洲設計師以軍校學員制服作為設計靈感，針對女性空服員，打造紅色造型polo衫、領帶、短褲及格紋帽子，搭配配件如飛行翅膀徽章、咖啡色皮帶，以及十分顯眼的正紅色鞋子，突顯其特色。冬季制服則為中長版合身大衣搭配短褲，襯托越捷給人年輕活力的正面形象。男性制服同樣以紅色造型polo衫，搭配黑色休閒長褲及皮鞋，簡單大方且不失俐落風格。

打破過往對於制服的既定印象，越捷航空制服結合傳統及現代摩登時尚感，創造其獨特及全新的形象，展現越捷年輕、創新及振奮人心的精神，成為天空中的耀眼之星。

去年根據加拿大生活休閒及旅遊網站《VIVA》所做的一份統計調查，越捷航空列入全球最具魅力空服員前五名，其他包括新加坡航空（SingaporeAirlines）、法國航空（Air France）、阿聯酋航空（Emirates）等。

自2012年起，NOW Travel Asia Awards針對整個亞太地區，表揚年度傑出的旅遊服務供應商，而今年也針對高級飯店及度假地區，肯定其服務內容。今年頒獎典禮的亮點除了投票參與者大幅超過原先預估數量，提名名單及獎項所造成之影響力也不容小覷，進而促進旅遊相關產業之服務及產品發展。

致力於成為「消費型航空（Consumer Airline）」，越捷除了拓展新航線外，持續添購全新飛機、投資現代科技，並以最優惠的價格提供最高品質的空中服務和附加產品。此外，越捷航空於各大節慶及國定假日期間，推出各式促銷機票和有趣的娛樂活動，同時提供美味的機上餐點、舒適的座位與空間、親切的空服員，讓旅客擁有美好的飛行體驗，滿足乘客的旅行需求，成功吸引消費者目光，獲得超過百萬旅客青睞。

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