中部以北濕涼有雨！北部低溫19度 高屏空品差

2018年11月28日 04:36 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

外出帶把傘！今（28日）受東北季風影響，中部以北濕涼有雨，其中北部低溫下探19度，周預估這波濕涼天氣到明天，週四開始「涼、乾」的天氣，會持續到周末。另今天由於高雄屏東由於擴散條件差，空氣品質為「橘色提醒」等級

今、明兩天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；今日南方雲系北移，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨；明日東半部地區、西半部山區及澎湖、金門有局部短暫雨，其他地區及馬祖為多雲的天氣。

氣溫方面，今天中部以北及宜花一整天較偏涼，高溫21至24度，南部及東南部高溫約25至27度，各地低溫約19度至21度，請留意溫度的變化適時添加衣物。紫外線指數為低量至中量級，外出請注意。

受東北季風影響，今日東半部地區（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率。中部以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門沿海空曠地區仍有較強陣風，請注意。

至於民眾關心的空氣品質，今日東北季風影響及南方雲系北移，今起2天，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級，高屏空品區因位於下風處，風速偏弱，擴散條件稍差為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)