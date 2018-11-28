台北機廠耆老揭秘！蒸汽火車歷史變遷與修復

2018年11月28日 05:26 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

從日治到現在的台灣鐵道，背後有什麼不為人知的秘密？文化部於107年11月27日假國立台灣博物館南門園區小白宮舉辦「台北機廠員工口述歷史影像紀錄（第一期）計畫」第二次成果發表會本次成果發表會是以影像成果放映會的形式進行，除邀請蒸汽火車影片中的主角們－台北機廠蒸汽火車修復小組的成員與我們分享心得外，影片成果則以曾在台北機廠工作過的退休人員們的口述歷史，與〈貨車標準檢修流程〉等，鐵道之無形文化及檢修技術影像保存紀錄，讓社會大眾了解台北機廠的無形鐵道文化資產，並為未來鐵道博物館儲備展示資源。

文化部表示，鐵道文化資產保存是文化多樣性的展現，本案藉著口述歷史來記述台北機廠鐵道檢修產業之發展脈絡與價值，未來可提供作為相關研究調查、鐵道史料典藏計畫、鐵道技術教育等的基礎資料。台北機廠歷經遷廠、全區指定為國定古蹟等進程，現在更以建置國際級鐵道博物館之目標邁進，為了保存台北機廠鐵道產業技術之價值，藉由曾任職於台北機廠的耆老們的口述歷史，記錄不同時期的技術方法及文獻上未記載之史事，實屬刻不容緩。本次發表會可說是階段性成果的放映會。

本次成果影像發表會是以耆老口述歷史及鐵道車輛維修紀錄兩大主軸為核心，從日治時期1935年到戰後2013年遷廠，曾在台北機廠工作過的耆老們見證了台灣鐵道產業史的發展，透過口述將其記憶轉化為珍貴研究史料，進而，藉由此次階段性成果的發表會，與社會大眾分享及探討這些無形文化資產保存之相關議題，包含：鐵道檢修變遷歷史、日治時期與戰後的鐵道專業技術人才培育、各時代社會與工業史、以及鐵道車輛維修流程紀錄等，並邀請國內相關領域學者擔任講評人，分享與講述觀影心得。

(中時電子報)