初冬賞花趣！「仙草」花海飄浪漫紫！繽紛拍照好打卡

2018年11月28日 05:34 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

冬天來了，別以為沒有花？台中有新社花海、桃園花彩節大溪展區熱鬧迎客中，緊接著第二週12月1日起，四大展區將同步開展，要讓遊客們一次過足花癮！遊客可在這品嚐在地特色仙草花衍生商品，包括仙草乾、仙草茶包、仙草茶餅、仙草茶、仙草雞等，甚至還有限定版的仙草霜淇淋，可說是「仙」氣最盛展區！其中最讓遊客驚艷的是仙草花海，竟是浪漫紫色，彷彿薰衣草的花海讓民眾拍照打卡好開心！

今年花彩節楊梅展區自12月1日至12月9日，於楊梅上湖花田舉辦，推出漸層色帶花田，更首次利用在地特有的農產品「仙草」，打造宛如薰衣草的仙草花海，漸層式繽紛花田搭配「織竹圓滿」「紫迷聖誕樹」「幸福玻璃屋」等藝術妝點，超好拍！

活動期間更推出限定仙草冰淇淋，其採用楊梅仙草2號前端莖葉乾燥後磨粉製成，新鮮口感搭配牛奶霜攪拌後香氣甜美，可望成為活動期間熱門商品。

楊梅具有與眾不同的桃園二號仙草花海，今年首次打造宛如普羅旺斯的薰衣草紫色花海景觀，相關的仙草系列產品更是獨有特色，期盼能帶給廣大遊客不同感受，成為楊梅不可取代之特色。楊梅展區假日期間也將特別推出花田音樂會，活動直至12月23日。

(中時電子報)