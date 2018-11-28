冬遊台南散步趣！老戲院看板尋復古、巷弄聽見好聲音

2018年11月28日 06:05 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

冬天來了，來台南享受溫暖的陽光，散布巷弄間聽「好聲音」！貴人散步音樂節首辦於2017年秋天，首度引進國外「Showcase」形式音樂節，提供音樂人與貴人們交流的平台，本屆廣邀13位音樂產業選團人，依據不同文化背景和獨特眼光，挑選出62組樂團參演，演出場地更是擴增到七大場館，從戲院到冷飲店，突破場地原有限制，就要帶給樂迷更跳 tone 的音樂節參戰體驗。

2017年貴人散步音樂節仙樂隊演出照片。（主辦單位提供）

【一、貴人場地最多元：從戲院到冷飲店，打破你對看團的想像！】

本屆貴人散步音樂節場地再升級，除了去年既有的蘿拉冷飲店、新城視之外，再強勢新增全美戲院、涴莎藝術展演中心、聽說、米街廣場、ROOM335場館，並且因應各場館的優勢，安排最適合的表演團體，為表演者量身打造獨一無二的演出場所。

【二、貴人串門子：攜手台南市政府觀光旅遊局，29棟台南在地特色老屋限時開放！】

說到台南，第一個想到的除了美食之外，當然還有「古蹟和老屋」！本屆活動和台南市政府觀光旅遊局合作，將在12月1日（六）舉辦臺南城市音樂節，邀請到眾多重量級音樂人演出 之外，還串連韓內科小兒科診所、春風商號等29棟在地特色建築群，開放平日私密的歷史古厝，邀請參與音樂節的樂迷們一起來台南街弄「串門子」、訪老屋、聽音樂，享受最在地的台南深度之旅。

【三、貴人接地氣：散步地圖找驚喜，在地人都不知道的秘境在這裡！】

「貴人散步音樂節不只是音樂節。」特別將場域拉到台南舉辦的原因，就是希望可以藉由音樂，帶大家更深入地認識台南，盡情放鬆，享受旅遊的感覺。因此貴人散步製作了「台南散步地圖」，送給將要來參與貴人散步音樂節的觀眾。

【四、貴人風向儀：六場專業論壇，帶你深入淺出了解國際音樂市場】

貴人散步音樂節希望提供一個平台，以不同市場、風格取向策劃演出，不僅帶觀眾深度挖掘台灣獨立音樂豐沛的能量，同時也創造歐美與亞洲音樂產業人士交流的平台。促成交流的方式很多，除了邀請業界貴賓觀賞台灣樂團的演出外，貴人散步音樂節也舉辦了六場主題圍繞國際巡演、亞洲市場的專業音樂論壇，深度剖析音樂市場，讓你一手掌握音樂市場風向。

【五、貴人卡司超強大：13國的樂團讓你看到飽，超狂卡司都在貴人散步音樂節】

本次演出陣容堅強，超過六十組參演團體，除了台灣獨立樂團茄子蛋、落日飛車、八十八顆芭樂籽...外，更有來自韓國、日本、菲律賓、白俄羅斯、愛沙尼亞、比利時...等十三個國家樂團參演，樂團屬性多元迥異，無論你熱愛重金屬還是小清新，都能在本屆貴人散步音樂節找到從未發覺過的潛力好聲音，滿足你對追求未知音樂風格的慾望。

2018 LUCfest 貴人散步音樂節。（主辦單位提供）

2018 LUCfest 貴人散步音樂節

日期：11/30（五）- 12/2（日）

地點：台南市中西區七場館

(中時電子報)