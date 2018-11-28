101不只有煙火！7.5公尺耶誕樹飄初雪、超萌動物伴佳節

台北101聖誕跨年派對「#Party101」。（台北101提供）

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中時電子報
／整理報導

叮叮噹！叮叮噹，鈴聲多響亮！想到台北101，這不僅是海內外觀光客來台北必遊，歲末年終的煙火更是全球知名！話說耶誕節快到了，今年台北101也有新亮點，邀起法國時尚精品Dior打造7.5公尺飄雪耶誕樹，還有120隻小動物裝飾，拍照打卡都繽紛！

迎來歡樂的耶誕節之餘，最令人期待的新年也即將到來，在這個購物狂歡的月份裡，台北101身為百貨通路指標品牌，向來少不了與品牌合作的耶誕布置與活動，今年度台北101以Dior 2018全球唯一一座聖誕樹為耶誕檔期揭開序幕，這棵充滿自然風情的耶誕樹，即佇立在台北101松智廣場。

高達7.5公尺的聖誕樹，120隻小動物裝飾，底座擺置大型長頸鹿與老虎模型，與松智入口上方牆面的法式印花牆面一脈相承，呼應2019早春度假系列，由Dior 創意總監 Maria Grazia Chiuri 設計的經典 Toile de Jouy 法式印花圖騰。以眾多野生動物為主角，除了傳遞此系列野性的動物之美特色外，更營造出一種叢林動物派對氛圍。

從Dior聖誕樹拉響耶誕狂歡的第一炮，緊接著台北101購物中心一系列的派對活動也將陸續展開，今年將以#Party101開啟2019新貌，輝映Dior耶誕樹的設計風格，購物中心1F與4F將延續自然的設計理念，秉持永續發展與資源共生的初衷，採用活體塔狀柏樹來布置，不再使用塑料的典型耶誕樹，以減少地球的負擔。

除了傳遞此系列野性的動物之美特色外，更營造出一種叢林動物派對氛圍。（台北101提供）

因此館內將環繞森林綠意，4F都會廣場將會化身成一座室內森林。在這充滿綠蔭環抱的空間，讓身處在擁擠都市的人們，能在這裡找回自然的原生力量。同時，年底倒數十天台北101更將史無前例帶來一日一主題的Dress code的電音派對，室內森林瞬間轉換成時尚熱血的歡聚地，邀集城市裡的派對動物，穿上最潮的2019 IT Look Dress code到這裡一起燃燒電音魂，共同迎接重滿希望的新年!

台北101聖誕跨年派對。（台北101提供）

台北101聖誕跨年派對「#Party101」

時間：2018/11/29(四) ~ 2019/01/06(日)

地點：台北101

(中時電子報)

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