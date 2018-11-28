原民圖騰為發想！ 花蓮溪砂荖堤段獲公共工程金質獎

2018年11月28日 06:44 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

原民意象作為工程建設發想，讓花蓮人更安心！行政院公共工程委員會於11月26日公佈「第18屆公共工程金質獎」得獎名單，水利署所屬南區水資源「高屏堰上游傍河取用伏流水工程」及第九河川局「花蓮溪砂荖堤段河川環境改善工程」榮獲水利類優等，另外第八河川局「紅石溪堤防(左岸四號及右岸三、四號)環境改善工程」亦榮獲水利類佳作。

水利署指出，今年得獎三件工程，除工程品質優異外，均能符合供水、防洪與環境景觀需求，其中「高屏堰上游傍河取用伏流水工程」，可提供大高雄地區每日10萬噸備援用水，相當於30萬人(約7.5萬戶)每日民生所需用水量，有效降低缺水風險，確保供水穩定，且伏流水取水不受河川高濁度影響，透過砂礫層自然過濾，可取得潔淨的水源。

南水局-高屏堰上游傍河取用伏流水工程。（水利署提供）

至於「花蓮溪砂荖堤段河川環境改善工程」，則導入在地文化，將原住民圖騰、圖徽及傳說等融入設計內並與當地學校配合，透過競圖方式取得數幅原住民圖案，繪製於堤防意象處，堤頂採用所創預鑄三角形木紋板搭配6分石，排列成原住民圖騰，另外工區鄰近拉索艾等湧泉，利用工區畸零地成功營造湧泉生態池，防汛路可串接當地知名景點如花蓮糖廠、拉索艾源泉及大富森林園區，引進觀光人潮提升觀光產業。

另「紅石溪堤防(左岸四號及右岸三、四號)環境改善工程」，其固床工融入在地產業元素-稻米意象，兼具魚穴生態功能，且留用既有大塊石錯落形成生態塊石丁壩群，有利生態棲地營造，同時考量河道寬度及河岸特性，調整護腳工混凝土塊排列，前端及縫隙拋填大塊石增強抗沖刷能力，施工完成後可保護農業生產及減少民生洪災損失，同時打造堤頂觀景步道、設置透水鋪面及廣植景觀遮陰喬木，設置標誌碑、景觀平台、親水階梯，堤前坡以緩坡覆土植生的方式，提高親水功能；施工期間並以VR虛擬實境、動態標準斷面圖模擬完工情境，有助於民眾瞭解及溝通。

(中時電子報)