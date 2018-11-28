11月28日三大報頭版要聞

2018年11月28日 07:21 中時電子報 綜合報導

@中國時報

「以核養綠」公投過關，行政院會不會遵照公投結果廢除「2025年非核家園目標」，外界有很大疑慮。行政院長賴清德昨在立法院答詢時表示，會遵照公投結果處理；行政院發言人Kolas Yotaka表示，政府不再為非核家園設定2025為期限。

九合一選舉合併公投亂象頻傳，中選會主委陳英鈐雖然已請辭獲准，但國民黨團與公民團體強烈要求，副主委陳朝建及其他委員都應撤換，中選會全面改組，立法院應在明年4月底前完成《公投法》修法。

民進黨在九合一大選慘敗，為何而敗?民進黨內吵翻天！行政院長賴清德昨赴立院就普悠瑪事故進行專案報告，但朝野立委都問「何時內閣總辭」。綠委段宜康拍桌大罵，「蔡英文總統與行政團隊令人民失望，而這次選舉中的所有議題，都沒抓到人民真正想教訓我們的重點。」

民進黨九合一選舉慘敗，蔡英文總統請辭民進黨主席後，昨晚宴請落選縣市長候選人餐敘時，由於桃園市長鄭文燦再次表達無意接黨主席，傳出最後由各派系達成共識，由當初蔡英文欽點擔任立法院長的蘇嘉全臨危受命，請辭立法院長，出面角逐黨主席，但蘇嘉全否認，立法院黨團總召柯建銘也強調毫無所悉。

@旺報

韓國瑜當選高雄市長，南台灣的兩岸交流也變得熱絡。據了解，由孫文南院協會、北京清華大學台灣研究院等兩岸學術及民間單位共同舉辦的「孫中山與公共事務」論壇，將於12月9日在高雄登場，北京清華大學台研院副院長巫永平將在會上發表演講，兩岸共同主辦單位，還將共同連署並發表「兩岸南南合作」宣言。

針對「國民黨拿下的三都可能建立兩岸公共平台，地方可能凌駕中央兩岸政策」，蔡英文總統27日表示，兩岸政策是屬於中央職權，長久以來地方都有所謂的兩岸小組等單位來做交流。新的平台是如何運作她不知道細節，有更具體的事項再做評論。

九合一選舉國民黨大勝，旅遊業傳出大陸組團社為慶賀高雄「重回藍天」，已新推前往高雄旗津的旅遊新產品。但多數旅遊業認為3年前就有了，不是新產品；旅遊業也認為，國民黨執政縣市增加，明年陸客來台看漲，估計至少比今年增加30萬人次，甚至更多，旅遊業充滿期待。

高雄市長當選人韓國瑜選後立即籌組兩岸工作小組，並以淡江大學副教授張五岳為重要策士。其實韓對兩岸議題並不陌生，碩士論文研究的就是中共對台統戰策略，與張五岳更是在政大東亞所時期關係良好的學長學弟。韓在碩士論文的序言中，除了點名表達對張五岳的感謝，對於即將步入社會也展現了俠義豪情，自許「天下即我心，俠義藏胸襟，殺惡便是善，劍出鬼神驚」。

@工商時報

「習川會」周末即將於阿根廷登場，美國總統川普昨(27)日預告，會推進對價值2,000億美元的中國進口商品於明年1月1日上調關稅至25％的計畫。川普並強調，如果他與中國國家主席習近平沒有達成協議，還會對另外價值2,670億美元的商品加徵關稅，包括從中國組裝進口的iPhone、筆電恐怕無法逃出關稅清單，被課徵10％關稅。

經長沈榮津昨（27）日表示，經濟部尊重公投結果，下週一（12/3日）經部將去立法院報告「以核養綠公投案結果能源政策相關因應」；至於核電廠是否延役，首先要與國會溝通。次長曾文生則說，目前僅核三廠符合「除役前5年提出延役計畫」的法規門檻。

金融圈人士透露，繼達德能源之後，另一大離岸風電得標業者沃旭日前已開始尋訪大型行庫，據悉整個聯貸規模大約在250億元，現在各大國銀已紛紛展開報價，除了公股行庫，包括國泰、中信等民營銀行動作也十分積極。

總統蔡英文昨（27）日赴高雄，與敗選的前立委陳其邁等人座談，傾聽民意。蔡英文表示，對於中央執政造成選舉沈重負擔，她要向大家說聲抱歉，民主最重要的機制就是選舉，選後必須予以檢討，才知道從哪裡重整執政隊伍。

(中時電子報)