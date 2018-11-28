風向變了？民進黨擬不擋縣市長登陸交流

2018年11月28日 07:54 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

近日2018九合一縣市長選舉剛結束，執政的民進黨在多個縣市潰敗，而民進黨多名重要人物昨天談及兩岸交流，一改過去口風。面對選後出現的「地方包圍中央」態勢，蔡政府恐已無力、也無心再擋縣市長登陸交流，行政院長賴清德27日也表示，縣市長要以「九二共識」拼經濟，與大陸進行交流，行政院只能尊重。

綠委劉世芳日前說，許多縣市推出兩岸、「九二共識」小組，功能是什麼？會不會凌駕在「中央政府」之上？如果未來國民黨地方政府可以這樣突破，也未嘗不是人民可以期待的方向。連任桃園市長的鄭文燦昨受訪時稱，北京應面對台灣多元民意，不能說高雄換人，觀光客就到高雄，這做法不對，兩岸應往更善意、更交流的方向走，但交流不應該有藍綠差別。

據港媒《中評社》報導，有看法認為，九合一選舉國民黨大勝，新的地方執政版圖將影響現有的兩岸關係，帶來一線曙光，從賴清德、劉世芳、鄭文燦等人的答問中，可感到「民進黨口風有變」。未來認同「九二共識」的藍營縣市長西進登陸，民進黨政府可能不會刻意阻擋。

另外，據中新社報導，為因應台灣選舉變天，上海新設立一個具官方色彩的兩岸交流團體─上海市海峽兩岸民間交流與發展研究會（海民會），今天在上海社會科學院舉行成立大會。中共上海市委宣傳部副部長、市社聯黨組書記燕爽在致辭中說，海民會要借助上海區域優勢，構建具有上海特色的兩岸交流與發展新格局。在兩岸關係面臨複雜嚴峻的形勢下，海民會的成立稱得上是恰逢其時，並由退休前曾任上海市政協副秘書長的高美琴擔任海民會首任會長。

(中時電子報)