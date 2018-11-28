點出中生代接班盲點 林濁水嘆：民進黨會有前途？

蔡英文總統。（資料照,季志翔攝）

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中時電子報
／綜合報導

民進黨在九合一大選潰敗，綠地腰斬剩6縣市，在蔡英文總統辭去黨主席後，外界都在關注誰來接班，民進黨黨團幹事長李俊俋則主張讓中生代提早全面接班。民進黨前立委林濁水表示，很遺憾過去沒聽到中生代對引起排山倒海的民怨的施政提出破什麼立什麼的看法，「這樣，全盤接班上去後，新人行舊政，民進黨會有前途？」

民進黨在這次九合一選舉中大敗，黨內出現中生代全面接班的聲浪，李俊俋呼籲「中生代提早全面接班」，要中生代扛起責任，承擔面對兩端世代的溝通，同時年輕世代也要上場。

李俊俋表示，除黨主席外應該由中生代接手外，其餘各領域，「中生代也都準備好了」，民進黨要給大家一個新的面貌，要從這個方向來著手，包括內閣局部改組。蔡英文也到李俊俋的臉書留言，並表示「我要負最大責任，我們一起來讓中生代承擔更大的責任，中生代加油，我們一起加油」。

對此，林濁水在臉書發文指出，民進黨當前危機重重，要大破大立。很遺憾過去並沒聽到中生代對引起排山倒海的民怨的施政提出破什麼立什麼的看法，如今仍然「不破不立」，只希望總統關愛的眼神從那一邊轉到這一邊，這樣，全盤接班上去後，新人行舊政，民進黨會有前途？他說無論如何該急的，中短期的危機處理方案，中長期的體制改造、戰略，政策總要優先於位置的盤算才好。

(中時電子報)

文章來源：林濁水臉書

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