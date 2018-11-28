民進黨兵敗如山倒 律師林智群：對小英是好事呢

蔡英文總統。（資料照,鄭任南攝）

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中時電子報
/綜合報導

九合一選舉民進黨兵敗如山倒，痛失7縣市，對於執政2年多的蔡政府來講可說是一場不合格的期中考，黨內陷入檢討聲浪，律師林智群則認為，地方選舉慘敗，對於總統蔡英文「反而是好事」，至少小英還有兩年時間可以檢討改善。

九合一選舉被視為2020總統大選前哨戰，民進黨雪崩式慘敗，總統蔡英文辭去黨主席一職。律師林智群在臉書發文，民進黨大敗，一堆人哀鴻遍野，彷彿世界末日，他認為這反而是件好事，「特別是對小英而言！」

林智群三點分析，首先點破民眾對執政的不滿，總是要有管道發洩出來的，「膿瘡遲早總是要擠出來的！」，認為小英至少還有兩年時間可以做檢討改善；其次，林智群認為「沒執政就不會出包」，他指出民進黨全面執政，全面出包；酸國民黨全面在野，想出包，也沒得出。

話鋒一轉，林智群再狠酸國民黨，認為國民黨檯面上的老先生「哪個不想選總統？哪個又選得上？」，他表示國民黨「老先生」對總統位置人人躍躍欲試，哪輪得到中生代？直言搞死國民黨的，「不會是民進黨，而是這些老先生」。

民進黨地方選舉大敗，林智群仍持樂觀態度，說「如果要敗，今年大敗總比兩年後大敗好，還有兩年時間，小英好自為之吧！」

(中時電子報)

文章來源：林智群臉書

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