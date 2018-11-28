筷子用2年還捨不得丟？ 致命病菌吃下肚恐罹癌

2018年11月28日 08:31 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

我們每天用餐扒飯挾菜，大多使用堅硬輕便的木筷或竹筷，但有調查發現，它其實它暗藏致癌的風險！大陸一所大學附屬食堂的回收筷子、免洗筷，竟然驗出大腸桿菌和黴菌。專家指出，筷子清洗不徹底時，大腸桿菌、幽門螺桿菌等病菌可藉由筷子傳播，造成感染罹病，而這些病菌可能導致胃癌的發生，筷子的衛生問題不能小覷。

生命時報報導，遼寧省人民醫院微生物室做的一項調查發現，家庭使用2年的木質筷子含菌落數為每平方釐米16.3個，超過臨床規定的合格值；使用近2個月的金屬筷子所含菌落數僅為每平方釐米0.7個。由此可見，竹筷遠比金屬筷更容易藏污納垢。

從此調查可知，筷子清洗不徹底時，大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、幽門螺桿菌等致病菌，可藉由筷子傳播造成感染患病。特別是使用較久、已有溝壑劃痕的竹木筷子，在略潮濕的狀態下，更易造成細菌繁殖。

在合適的環境下，細菌繁殖速度大約是20分鐘增加1倍，因此餐具使用後必須儘快清洗徹底，以免在人體免疫力降低時引發腸道系統感染。

1994年，幽門螺桿菌被世界衛生組織和國際癌症研究所列為一類致癌物，認為78%的胃癌可歸因於慢性幽門螺桿菌感染。幽門螺桿菌主要通過唾液、飛沫「口口」傳播。在基本不分餐的中國，筷子便成了最好的載體之一。無論是共用筷子或相互夾菜，都可能交叉感染。若使用的筷子上殘留下幽門螺桿菌，被感染幾率也會大大提高。

空軍軍醫大學西京消化病醫院教授吳開春強調，絕大多數胃癌發生是幽門螺桿菌感染、環境因素和遺傳因素共同作用的結果。

細菌繁殖有其規律性，掌握正確的洗筷子方法是防止病從口入的關鍵。洗潔精有清除飯菜油污的作用，也能一定程度上破壞細菌生長環境，但不是殺菌劑。相對而言，使用開水煮沸筷子，能達到更好的效果，因為絕大多數細菌都不能在80℃以上的環境中生存。

清洗後，將筷子頭向上，放在筷子籠中。筷子筒要存放在通風乾燥的地方，以防黴菌污染。而且一定要選擇鏤空筷籠，防止積水。竹木筷在使用3~6個月後，顏色會變深，應及時更換。即使有的不到半年，只要發現變色，也建議更換。醫師建議，每人可以有自己專屬的筷子，不共用，減少感染風險。若家裡已有人感染幽門螺桿菌，須進行分餐，以防感染。

(中時電子報)